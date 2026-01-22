Le directeur de la FAA affirme que l'agence n'est pas un obstacle à la certification des Boeing MAX 7 et 10

Boeing doit encore travailler, selon le directeur de la FAA

Le constructeur a déjà déclaré qu'il comptait certifier les MAX 7 et 10 cette année

le 737 MAX 10 sera assemblé sur une nouvelle ligne à Everett (Washington)

Le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA) a déclaré mercredi que l'agence n'était pas un obstacle à l'obtention par Boeing BA.N de la certification de deux nouvelles variantes du Boeing 737 MAX.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a déclaré aux journalistes après un discours à Washington que l'agence avait consacré des ressources importantes pour aider Boeing à obtenir la certification des avions 737 MAX 7 et MAX 10, mais que le constructeur d'avions devait encore faire son propre travail.

"Nous ne pouvons que les aider à y parvenir, mais ils doivent faire le travail, et c'est ce qu'ils font", a déclaré M. Bedford. "Je ne pense pas que la FAA soit un obstacle à la certification des 7 et 10."

Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Au début du mois, Reuters a rapporté que la FAA avait approuvé le passage du MAX 10 à la deuxième phase d'essais en vol pour la campagne de certification de l'avion, longtemps retardée, citant une source familière avec le programme.

Les dirigeants de Boeing ont déjà déclaré qu'ils espéraient terminer la certification cette année pour les MAX 7 et 10, les variantes les plus petites et les plus grandes du populaire jet monocouloir. La société a plus de 1 200 commandes pour le MAX 10 dans son carnet de commandes, selon la société d'analyse de données aéronautiques Cirium.

ASSEMBLAGE DU MAX 10 À EVERETT

Le constructeur prévoit d'assembler le MAX 10 dans son usine d'Everett, dans l'État de Washington, sur une nouvelle chaîne d'assemblage, baptisée "737 North Line". Le MAX 10 est trop long pour être assemblé efficacement dans l'usine de Boeing à Renton, Washington, où la société a commencé à fabriquer des 737 en 1966.

À la mi-janvier, la société a publié des offres d'emploi pour des chefs d'équipe de la 737 North Line, comme l'a d'abord rapporté le Seattle Times. Les candidatures sont attendues pour le 23 février.

Boeing a subi des retards dans la certification de ses modèles MAX 7 et MAX 10 en raison d'un problème de dégivrage des moteurs. Le constructeur américain a également subi des retards dans la certification de son gros porteur 777X. En octobre, la FAA a donné à Boeing l'autorisation d'augmenter la production du 737 MAX à 42 avions par mois, mettant fin à un plafond de 38 avions en place depuis janvier 2024.

Au début du mois, Alaska Airlines a commandé 105 avions MAX 10 et le directeur général d'Alaska, Ben Minicucci, a déclaré qu'il était confiant que le MAX 10 serait certifié cette année.

Bedford et son prédécesseur Mike Whitaker ont tous deux appelé à une réforme du processus de certification . M. Bedford a déclaré que la FAA avait mis en place quelques projets "Skunk Works" en collaboration avec l'industrie "pour voir comment rationaliser le processus... Je ne préjugerai pas du résultat."