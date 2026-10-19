Le directeur de la division cinéma de Netflix quitte ses fonctions : c'est le deuxième départ d'un haut responsable en une semaine

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Netflix NFLX.O a annoncé lundi que le directeur de sa division cinéma, Dan Lin, allait quitter ses fonctions après près de trois ans à la tête de celle-ci, marquant ainsi le deuxième départ d’un cadre supérieur en moins d’une semaine, dans un contexte d’inquiétudes liées au ralentissement de l’engagement des utilisateurs.

La société avait annoncé jeudi que la directrice des contenus, Bela Bajaria, allait quitter après près d’une décennie passée au sein de la plateforme de streaming, et qu’elle serait remplacée par l’ancien cadre de Disney, Peter Rice.

* M. Rice supervisera la division cinéma jusqu’à ce qu’un nouveau responsable soit nommé

* Les perspectives de croissance de Netflix et l’engagement des utilisateurs font l’objet d’une attention particulière; son co-PDG, Ted Sarandos, a récemment déclaré que l’entreprise « ne se développait pas aussi vite que je le souhaiterais »

* Les données d’engagement indiquent que les utilisateurs passent davantage de temps sur des plateformes vidéo animées par des créateurs, telles que YouTube

* Netflix, qui procède actuellement à des licenciements représentant environ 6 % de ses effectifs, devrait publier ses résultats du troisième trimestre mardi après la clôture des marchés

* Au cours de son mandat chez Netflix, Lin a supervisé « KPop Demon Hunters », qui est devenu un véritable succès pour Netflix et a remporté un Oscar, renforçant ainsi la stratégie de la plateforme en matière de longs métrages d’animation

* Lin, l’un des producteurs de « Sherlock Holmes » et des films « Lego », a occupé des fonctions de direction chez Warner Bros Pictures