Le directeur de l'AIE déclare que les marchés de l'énergie se trouvent à un "tournant critique"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré jeudi que les marchés mondiaux de l'énergie se trouvaient à un "tournant critique", après que son agence a recommandé mercredi un déblocage coordonné des réserves mondiales de pétrole face à la guerre en Iran.

La fermeture du détroit d'Ormuz est à l'origine de l'annonce de l'AIE, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Istanbul.

L'Agence internationale de l'énergie, composée des principaux pays consommateurs de pétrole, a recommandé de libérer 400 millions de barils des réserves stratégiques mondiales afin d'amortir l'un des pires chocs pétroliers depuis les années 1970, la plus grande intervention de ce type de l'histoire.