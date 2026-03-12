 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur de l'AIE déclare que les marchés de l'énergie se trouvent à un "tournant critique"
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 09:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a déclaré jeudi que les marchés mondiaux de l'énergie se trouvaient à un "tournant critique", après que son agence a recommandé mercredi un déblocage coordonné des réserves mondiales de pétrole face à la guerre en Iran.

La fermeture du détroit d'Ormuz est à l'origine de l'annonce de l'AIE, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Istanbul.

L'Agence internationale de l'énergie, composée des principaux pays consommateurs de pétrole, a recommandé de libérer 400 millions de barils des réserves stratégiques mondiales afin d'amortir l'un des pires chocs pétroliers depuis les années 1970, la plus grande intervention de ce type de l'histoire.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
96,31 USD Ice Europ +2,86%
Pétrole WTI
91,16 USD Ice Europ +2,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank