Le directeur de l'agence américaine chargée de la sécurité de l'IA démissionne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 1, 3 à 6) par Courtney Rozen

Chris Fall, directeur du Centre américain pour les normes et l'innovation en matière d'IA, a démissionné trois mois seulement après avoir été nommé à la tête de l'institut fédéral de test de l'IA au sein du ministère du Commerce, a déclaré un porte-parole du ministère à Reuters, marquant ainsi le dernier rebondissement en date dans les projets de l'administration Trump concernant l'IA.

Arvind Raman, qui dirige le bureau du ministère du Commerce chargé de superviser l’institut de tests sur l’IA, assurera temporairement l’intérim à la place de M. Fall, a précisé le porte-parole. M. Raman est l’ancien doyen de la faculté d’ingénierie de l’université Purdue. Le ministère du Commerce n’a pas donné de raison pour le départ de M. Fall. Un porte-parole du président américain Donald Trump a refusé de commenter. Reuters n’a pas pu joindre immédiatement M. Fall pour obtenir ses commentaires. Le départ de M. Fall marque le dernier revirement en date dans l’approche de Trump vis-à-vis de l’IA. À son retour au pouvoir en 2025, le président avait déclaré que le gouvernement fédéral devait adopter une approche de non-intervention vis-à-vis du secteur technologique. Il a depuis joué un rôle plus actif dans la surveillance de cette technologie, bien que ses déclarations publiques et ses politiques semblent changer de semaine en semaine. L’institut est chargé de collaborer avec des laboratoires de pointe en IA, tels qu’Anthropic, DeepMind (filiale de Google) et OpenAI, afin de tester la vulnérabilité de leurs modèles non encore commercialisés. Selon le site web de l’institut, ce groupe est composé de scientifiques et d’ingénieurs qui s’attachent à évaluer les « risques démontrables » posés par les modèles d’IA avancés. Leur objectif est de limiter les possibilités pour les adversaires des États-Unis d’utiliser l’IA pour développer des armes chimiques ou biologiques, ou de corrompre les données utilisées pour entraîner les modèles d’IA américains. L’institut collabore également avec Microsoft et xAI, la société d’Elon Musk, pour tester leurs modèles.