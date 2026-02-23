Le directeur d'une entreprise britannique de pièces détachées d'avions est emprisonné pour une fraude ayant entraîné des pertes de plusieurs millions de livres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La fraude a entraîné des pertes de 39,3 millions de livres, selon les procureurs

*

Plus de 60 000 pièces de moteur suspectes vendues par l'entreprise

*

Zamora Yrala a plaidé coupable de commerce frauduleux

(Réorganisation avec la condamnation, ajout du paragraphe 6) par Sam Tobin

Le directeur d'une entreprise de pièces détachées d'avions basée à Londres , qui a utilisé de faux documents pour vendre des dizaines de milliers de pièces de moteur, causant ainsi d'importantes pertes à des géants de l'industrie aéronautique, a été condamné lundi à quatre ans et huit mois d'emprisonnement.

Jose Alejandro Zamora Yrala, 38 ans, a reconnu avoir escroqué des clients et des clients potentiels d'AOG Technics en falsifiant des documents sur la provenance et l'état de pièces de moteur de janvier 2019 à décembre 2023.

La découverte en 2023 de faux certificats, dont beaucoup concernaient des pièces de moteurs CFM56 qui équipent certains avions à réaction d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N , a entraîné une brève immobilisation des avions dans le monde entier par crainte pour la sécurité.

Zamora Yrala, 38 ans, a plaidé coupable en décembre pour commerce frauduleux, un chef d'accusation passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement.

Lundi, il était assis dans le box des accusés de la Southwark Crown Court de Londres, alors que le procureur Faras Baloch déclarait que ses infractions avaient entraîné l'entrée de plus de 60 000 pièces suspectes dans la chaîne d'approvisionnement de l'aviation mondiale.

Le juge Simon Picken a déclaré que les actions de Zamora Yrala constituaient une "remise en cause plus ou moins complète" des règles et réglementations destinées à garantir la sécurité des vols de passagers.

LES ENTREPRISES ONT SUBI DES MILLIONS DE PERTES

AOG Technics a vendu des pièces avec des documents falsifiés pour un total d'environ 6,9 millions de livres (9,3 millions de dollars), ce qui représente 90 % des revenus de la société, a ajouté M. Baloch.

La fraude a causé des pertes d'environ 39,3 millions de livres, dont environ 23 millions de livres subies par American Airlines AAL.O - qui a obtenu des pièces d'un client d'AOG Technics - pour le coût de la réparation des moteurs affectés, de la location de pièces de rechange et de l'immobilisation des avions, a déclaré M. Baloch.

American Airlines n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau aux États-Unis.

Les copropriétaires du fabricant de moteurs CFM International, GE Aerospace GE.N et Safran SAF.PA , ont subi des pertes financières d'environ 3 millions de livres et 580 000 livres respectivement, ainsi qu'une "atteinte à leur réputation", a ajouté M. Baloch.

GE Aerospace et Safran n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LA DÉCOUVERTE DE 2023 A DONNÉ LIEU À UNE CHASSE MONDIALE Zamora Yrala et AOG Technics ont été poursuivis devant la Haute Cour de Londres par CFM International, GE et Safran en 2023, peu après que les régulateurs européens eurent commencé à enquêter sur des rapports selon lesquels des pièces sans certificat valide avaient été trouvées à l'intérieur de moteurs CFM56.

M. Baloch a déclaré que le CFM56 était "le premier moteur des avions commerciaux et qu'il équipait les Boeing 737 et les Airbus A320". CFM a lancé une chasse mondiale aux pièces d'AOG Technics dont la documentation est soupçonnée d'être fausse, et les craintes suscitées par d'éventuels faux documents ont donné lieu à des appels en faveur d'un renforcement de la réglementation .

M. Baloch a déclaré que la fraude de M. Zamora Yrala avait entraîné "une perte de confiance dans l'ensemble du secteur aérien".

Les procureurs demandent également l'interdiction pour Zamora Yrala d'être directeur de société et la confiscation du produit de sa fraude.

(1 $ = 0,7410 livres)