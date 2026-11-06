Le dilemme du yuan chinois : trop faible à l'étranger et trop fort sur le marché intérieur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La hausse du yuan réduit les marges déjà faibles des exportateurs chinois

* L'UE et le FMI estiment que le yuan reste nettement sous-évalué

* La Banque populaire de Chine (PBOC) nie chercher à dévaluer le yuan à des fins de compétitivité

* Selon les analystes, Pékin devrait s'opposer à une appréciation rapide du yuan

* L'intensification du débat sur le yuan met en évidence l'aggravation des déséquilibres commerciaux

par Kevin Yao, Casey Hall et Ellen Zhang

Chen Lifeng, qui dirige une entreprise chinoise exportant des robes vers l’Europe, affirme que la récente appréciation du yuan a rendu ses produits trop chers et a pratiquement anéanti ses marges bénéficiaires.

“Cela a nui à notre capacité à décrocher des commandes. Il ne nous reste pratiquement plus aucun bénéfice”, a déclaré M. Chen, propriétaire de Ningbo Tengsheng Garments, dans la province du Zhejiang, à l’est du pays. “S’il continue à s’apprécier, nous ne pourrons plus rester en activité.”

Ses inquiétudes mettent en évidence un dilemme pour Pékin. Alors que les dirigeants européens et les responsables du FMI affirment que le yuan reste sous-évalué et avantage injustement les exportateurs, les décideurs politiques chinois craignent qu’une hausse rapide ne réduise les maigres marges des exportateurs, ne menace l’emploi et n’affaiblisse l’un des rares moteurs fiables de la croissance économique, alors que la demande intérieure reste atone.

La banque centrale chinoise affirme que les excédents commerciaux records sont davantage dus à la modernisation industrielle qu’au yuan CNY=CFXS , qui s’est apprécié de près de 5 % par rapport au dollar et d’environ 9 % par rapport à l’euro cette année.

La plupart des analystes interrogés par Reuters s’attendent à des mesures progressives visant à ralentir l’appréciation du yuan, même si peu d’entre eux prévoient un changement radical de la politique monétaire, ce qui accroît le risque de nouvelles tensions avec les partenaires commerciaux qui font pression pour une monnaie plus forte.

Mardi, la Banque populaire de Chine a annoncé qu’elle augmenterait le montant en devises étrangères que les institutions financières doivent détenir en réserves, signalant son inquiétude face au renforcement rapide du yuan.

La PBOC pourrait encore augmenter ces réserves, celles-ci restant inférieures de 3 points de pourcentage à leur pic de 2021. Parmi les autres outils envisageables figurent le fait de demander de manière informelle aux banques de faire baisser le yuan, de fixer des cours de référence quotidiens plus faibles, d’assouplir les règles relatives aux investissements à l’étranger ou d’introduire des primes sur les contrats à terme d’achat de dollars.

“Il reste une marge de manœuvre pour de nouveaux ajustements si nécessaire”, a déclaré Ding Muqiao, analyste chez CMB.

La réduction des marges des exportateurs explique également pourquoi Pékin est susceptible de résister aux appels de l’Europe en faveur d’une diplomatie monétaire similaire à l’accord du Plaza de 1985 entre les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et la France, qui avait entraîné une forte dépréciation du dollar.

Les universitaires chinois ont longtemps qualifié cet accord d’acte de coercition de la part des États-Unis, l’accusant d’être à l’origine des décennies de stagnation du Japon, alors que les autres signataires n’ont pas connu le même sort.

“Les décideurs politiques chinois connaissent très bien les chocs et les conséquences que le Japon a subis à la suite de l’Accord du Plaza”, a déclaré Zhu Ning, titulaire d’une chaire de finance à l’Institut supérieur de finance de Shanghai.

“NULLE PART OÙ SE CACHER”

M. Zhu a expliqué que l’appréciation du yuan pénalise de manière disproportionnée les exportateurs à faible valeur ajoutée, du textile à l’électroménager, qui sont plus intensifs en main-d’œuvre que les fabricants liés à l’intelligence artificielle qui ont récemment tiré la croissance commerciale.

Goldman Sachs prévoit que la devise s’appréciera pour atteindre 6,40 pour un dollar au cours des 12 prochains mois, contre environ 6,70 actuellement.

“Ces exportateurs pourraient être contraints de réduire leurs effectifs et de licencier leurs employés, ce qui nuirait à la consommation intérieure”, a déclaré Zhu.

Mais les secteurs à forte valeur ajoutée opèrent eux aussi avec de faibles marges, la faiblesse de la demande intérieure poussant les producteurs à conquérir des parts de marché à l’étranger au détriment de leurs bénéfices.

Une analyse de Reuters portant sur 5 209 entreprises chinoises cotées en bourse et dont la capitalisation boursière est d’au moins 100 millions de dollars a révélé que leur marge nette médiane au premier semestre s’élevait à 4,9 %, contre 8,9 % pour 9 733 concurrents mondiaux.

Une autre étude de Natixis a révélé que les marges dans les secteurs des véhicules électriques, des batteries, des équipements solaires et éoliens et des semi-conducteurs – que Pékin considère comme des industries stratégiques d’avenir – n’étaient que de 2 %. Selon les analystes, ces chiffres sont gonflés par la faiblesse des taux d’intérêt et résultent davantage de réductions de coûts que d’une croissance du chiffre d’affaires.

“Les secteurs censés porter le prochain modèle de croissance de la Chine dépendent de la banque centrale pour leur santé financière tout autant que les secteurs qu’ils étaient censés remplacer”, ont-ils écrit dans une note.

Standard Bank estime que chaque appréciation de 1 % du taux de change effectif réel du yuan (REER), une mesure corrigée de l’inflation de sa valeur par rapport aux devises de ses partenaires commerciaux, réduit les marges moyennes à l’exportation d’environ 30 points de base.

Une hausse rapide du yuan porterait immédiatement préjudice aux exportateurs et à la croissance, et “les décideurs politiques chinois sont trop prudents pour prendre un tel risque”, a déclaré Christopher Beddor, directeur adjoint de la recherche sur la Chine chez Gavekal Dragonomics.

Chen Xiujun, président de Fujian Hoshing Plastic, dans la ville de Fuzhou, dans le sud-est du pays, a déclaré que “la surcapacité et la concurrence acharnée” sur le marché intérieur poussaient son entreprise à rechercher des clients à l’étranger, où elle est pénalisée par un yuan qui se raffermit.

“Il n’y a nulle part où se cacher”, a déclaré M. Chen.

Hu Yuanfang, qui codirige Hangzhou Zhenyu Metal Furniture avec son mari, a indiqué qu’une nouvelle appréciation du yuan pourrait la contraindre à augmenter ses prix, ce qu’elle espère éviter car cela risquerait de nuire aux ventes.

“Les clients n'accepteraient peut-être qu'une augmentation de 2 %, par exemple. Il nous faudrait alors négocier des solutions pour combler la différence”, a expliqué Mme Hu, ajoutant que cela pourrait notamment passer par la prise en charge d'une partie des pertes et le recours à des matériaux ou des emballages moins chers, entre autres options.

“PRESSÉS JUSQU’À L’OS”

Le FMI a déclaré en juillet que le taux de change effectif réel du yuan (REER) était sous-évalué de 17,3 % à 25,3 %, tandis que le chancelier allemand Friedrich Merz estimait cette sous-évaluation entre 25 % et 30 %. Bien que le yuan se soit raffermi depuis lors, les données de la Banque des règlements internationaux montrent qu’en septembre, le REER restait encore inférieur d’environ 14 % à son pic de mars 2022.

Cette baisse coïncide avec ce que les décideurs politiques occidentaux appellent le “China Shock 2.0” – une vague d’exportations chinoises de plus en plus sophistiquées qui, selon eux, menace les industries et les emplois nationaux.

La Banque populaire de Chine (PBOC) affirme que Pékin n’a jamais cherché à procéder à une dévaluation compétitive, que le yuan est largement déterminé par le marché et qu’il est correctement évalué selon d’autres modèles.

Le débat s’est intensifié parmi les économistes qui étudient les déséquilibres de la Chine.

Gita Gopinath et Pierre-Olivier Gourinchas, anciens responsables du FMI, ainsi qu’Hélène Rey, professeure à la London Business School, affirment que le taux de change est davantage un symptôme qu’une cause, et qu’une appréciation du yuan sans renforcement de la demande intérieure pourrait aggraver les pressions déflationnistes.

Brad Setser, du Council on Foreign Relations, estime quant à lui que Pékin gère le yuan pour soutenir les exportateurs et qu’une monnaie plus forte renforce le pouvoir d’achat des ménages.

Le propriétaire d’une usine de sanitaires à Wenzhou a déclaré que les fabricants subissaient des pressions financières sur plusieurs fronts.

“L’appréciation du yuan, conjuguée à un durcissement des exigences en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de respect du droit du travail, érode progressivement le peu de bénéfices qui nous reste”, a déclaré M. Qiu, qui a demandé à n’être identifié que par son nom de famille pour des raisons juridiques.

“Les marges ont déjà été réduites à leur plus simple expression.”