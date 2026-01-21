Le DG de Ryanair répond à la menace d'un rachat de la compagnie par Elon Musk

par Conor Humphries

Un investissement d'Elon Musk dans Ryanair RYA.I est bienvenu mais l'homme d'affaires, patron de Tesla et Space X, n'a pas la possibilité d'en prendre le contrôle, a affirmé mercredi le directeur général de la compagnie aérienne Michael O'Leary alors que les deux dirigeants se livrent depuis plusieurs jours à une bataille ouverte.

La querelle a éclaté la semaine dernière après que Michael O'Leary a exclu d'utiliser le service Internet Starlink d'Elon Musk sur sa flotte de plus de 600 avions, ce qui a incité le milliardaire à le traiter d'"idiot complet".

Ces derniers jours, Elon Musk a laissé entendre qu'il pourrait acheter la plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers et "confier la direction à quelqu'un dont le vrai nom est Ryan". Il a réalisé un sondage sur X, réseau social dont il est le propriétaire, dans lequel les trois quarts des personnes interrogées ont soutenu cette idée.

Lors d'une conférence de presse à Dublin mercredi - présentée par Ryanair comme une réponse à "la dernière connerie de Musk" - Michael O'Leary a rejeté la suggestion d'Elon Musk selon laquelle il pourrait acheter la compagnie aérienne et le remplacer, même s'il a déclaré accueillir favorablement un investissement.

"S'il veut investir dans Ryanair, nous pensons que c'est un très bon investissement", a-t-il dit. "M. Musk est le bienvenu pour acheter des actions, mais il ne peut pas prendre le contrôle".

Un rachat est impossible en vertu des règles de l'Union européenne qui limitent la propriété par des groupes étrangers des compagnies aériennes européennes, a fait valoir Michael O'Leary.

Le patron de la compagnie aérienne a expliqué avoir eu des discussions avec Starlink pendant 12 mois alors qu'il évaluait la possibilité de proposer le WiFi à bord des avions Ryanair, mais avoir conclu que le coût était trop élevé. Il a ajouté que Ryanair recherchait un fournisseur prêt à financer l'installation et que les deux parties n'étaient pas du tout d'accord sur l'utilisation par les passagers.

"Les responsables de Starlink pensent que 90% de nos passagers paieraient volontiers pour un accès WiFi. Malheureusement, notre expérience nous dit que moins de 10% de nos passagers paieraient pour cet accès", a expliqué Michael O'Leary.

Selon lui, l'utilisation de Starlink pourrait coûter jusqu'à 250 millions de dollars par an à Ryanair, y compris le carburant supplémentaire.

Avec ironie, Michael O'Leary a affirmé que "la crise de colère" d'Elon Musk avait donné un "coup de pouce" aux réservations de Ryanair.

"Elles ont augmenté d'environ 2% ou 3% au cours des cinq derniers jours, ce qui, compte tenu de nos volumes, est un coup de pouce très important", a-t-il dit.

En Bourse, l'action Ryanair a peu bougé depuis l'émergence de la dispute entre les deux dirigeants, ce qui suggère que la plupart des investisseurs ne prennent pas au sérieux les réflexions d'Elon Musk sur un rachat de la compagnie.

(Reportage Conor Humphries, rédigé par Sarah Young, Mara Vilcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)