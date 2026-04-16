Le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy vise une valorisation de 7,5 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis

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(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 3-6 et 12) par Pragyan Kalita

X-Energy, soutenu par Amazon ( AMZN.O ), vise une valorisation de 7,51 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a déclaré mercredi le développeur de réacteurs nucléaires.

La société basée dans le Maryland cherche à obtenir jusqu'à 814,3 millions de dollars en offrant environ 42,9 millions d'actions dont le prix est compris entre 16 et 19 dollars l'unité.

Le lancement de la tournée d'introduction en bourse coïncide avec l'indice S&P 500 atteignant des records de clôture, sous l'impulsion des solides résultats des entreprises et de l'optimisme concernant les négociations entre les États-Unis et l'Iran.

"Nous avons déjà vu la fenêtre des introductions en bourse se refermer, alors quand les entreprises voient une opportunité, elles la saisissent", a déclaré Matt Kennedy, ‍stratégiste senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETFs axés sur les introductions en bourse.

Un marché agité en février et mars, alourdi par les inquiétudes liées à la perturbation de l'IA et les risques géopolitiques au Moyen-Orient, a ralenti les nouvelles inscriptions.

"Il ne s'agit pas encore d'une réouverture générale, ce qui est évident au vu de l'absence flagrante de titres technologiques dans le calendrier. Néanmoins, c'est un pas dans cette direction", a ajouté M. Kennedy.

L'énergie nucléaire connaît une résurgence, stimulée par l'augmentation de la demande d'électricité des "hyperscalers" qui exploitent une infrastructure informatique en nuage massive pour gérer l'augmentation du traitement de l'IA.

Morgan Stanley indique que la demande mondiale d'électricité devrait augmenter de plus de 1 000 milliards de kWh par an jusqu'en 2030, les centres de données devant contribuer à près de 20 % de cette croissance.

Fondée en 2009, X-Energy conçoit la technologie des réacteurs nucléaires connus sous le nom de petits réacteurs modulaires (SMR) et fabrique des combustibles nucléaires.

Les SMR sont plus compacts et plus rentables que les réacteurs de grande taille dont la construction prend souvent des décennies.

ARK Investment Management de Cathie Wood et ses entités affiliées ont manifesté leur intérêt pour l'achat d'un maximum de 105 millions de dollars d'actions dans le cadre de l'offre de X-Energy.

X-Energy avait précédemment prévu de s'introduire en bourse par l'intermédiaire d'une société à chèque en blanc soutenue par Ares Management ARES.N en 2023, mais a ensuite décidé de ne pas aller de l'avant, invoquant des conditions de marché difficiles.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Jefferies et Moelis sont les chefs de file de l'opération. X-Energy sera cotée au Nasdaq sous le symbole "XE".