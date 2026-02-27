Le développeur de médicaments Generate Biomedicines lève 400 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 2)

Generate Biomedicines a déclaré jeudi avoir levé 400 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, en fixant le prix des actions du développeur de médicaments basé aux États-Unis à 16 dollars l'unité.

L'offre intervient alors que le marché des introductions en bourse reste volatile, avec des fluctuations dans les valeurs technologiques à forte croissance, motivées par la crainte que l'intelligence artificielle ne perturbe les entreprises et les industries établies.

Des ventes récentes ont retardé les projets d'introduction en bourse de plusieurs entreprises, les analystes notant que la réussite des introductions en bourse dépend généralement du sentiment positif des investisseurs.

Soutenue par la société de capital-risque Flagship Pioneering, Generate Biomedicines a vendu 25 millions d'actions dans le cadre de l'offre, dans sa fourchette cible de 15 à 17 dollars, toutes les actions étant offertes par la société elle-même.

Fondée par Flagship en 2018, Generate Biomedicines utilise une technologie axée sur l'IA pour aller au-delà de la découverte traditionnelle de médicaments par essais et erreurs et développer de nouvelles thérapies à base de protéines, son pipeline étant centré sur l'immunologie et l'oncologie.

Le principal candidat-médicament de Generate pour l'asthme sévère, le GB-0895, est actuellement en phase finale d'essai, le recrutement complet de l'étude étant prévu pour le premier semestre 2028.

La société commencera à être cotée au Nasdaq sous le symbole "GENB" vendredi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Piper Sandler, Guggenheim Securities et Cantor sont les souscripteurs de l'offre.