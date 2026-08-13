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Le deuxième fonds de Robinhood destiné aux investisseurs particuliers intéressés par les marchés privés fait son entrée en bourse
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 18:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le deuxième fonds de capital-risque de Robinhood fait son entrée à la Bourse de New York (NYSE)

* Le fonds cible les start-ups en phase de démarrage et de croissance

* La société lance RVII avec 225,5 millions de dollars après la fixation du prix de son introduction en bourse

* La fintech cherche à élargir l'accès des particuliers aux marchés privés

(Ajout de détails sur la première cotation au paragraphe 3) par Manya Saini

Le deuxième fonds de capital-risque de Robinhood, HOOD.O , a fait ses débuts jeudi, offrant aux investisseurs particuliers l'accès à des start-ups en phase de démarrage qui étaient traditionnellement hors de portée de tous, à l'exception des sociétés de capital-risque et des investisseurs fortunés.

Le Robinhood Ventures Fund II RVII.N de la société de fintech a levé 225,5 millions de dollars, qui seront investis dans des entreprises privées en phase de démarrage ou de croissance.

Le RVII a ouvert à la Bourse de New York (NYSE) à 22,50 dollars, après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à 25 dollars par action pour 8 millions de titres. Robinhood avait déjà coté son premier fonds en mars, qui se concentre sur les start-ups en phase avancée.

Ce deuxième fonds se concentrera sur les participants actuels et anciens du programme d’accélération de start-ups Y Combinator, qui a financé plus de 5 000 entreprises, dont 100 “licornes”, depuis 2005.

Parmi les investissements notables de Y Combinator figurent la crypto-bourse Coinbase COIN.O , la plateforme de réseaux sociaux Reddit RDDT.N et OpenAI, créateur de ChatGPT.

Robinhood s’est fait connaître en 2021 en démocratisant l’investissement pour les petits épargnants grâce à des transactions sans commission. Depuis, la société s’est développée pour devenir une plateforme de services financiers proposant une gamme de produits allant des comptes de retraite à une carte de crédit haut de gamme.

“Non seulement c’est l’une des évolutions les plus intéressantes du capital-risque en ce moment, mais c’est aussi en quelque sorte la frontière de ce secteur”, a déclaré Rich Aberman, gestionnaire de portefeuille chez RVII, lors d’un entretien avec Reuters.

“Espérons que cela profitera aux Américains lambda et aux investisseurs particuliers qui, historiquement, ont toujours été totalement exclus de la création de richesse de la Silicon Valley.”

Alors que les start-ups restent privées plus longtemps et lèvent davantage de fonds avant leur introduction en bourse, les investisseurs cherchent des moyens d’y prendre part avant l’introduction en bourse.

Cette tendance a contribué à attirer davantage de capitaux vers les marchés privés, où les start-ups peuvent désormais atteindre des valorisations de plusieurs milliards de dollars sans avoir à faire appel aux investisseurs publics.

“Nous travaillons déjà sur les fonds trois, quatre, cinq et six”, a déclaré à Reuters Sarah Pinto, directrice de Robinhood Ventures et présidente de RVII.

“Nous voulons nous assurer de ne pas nous précipiter et de constituer des fonds qui nous permettront d’offrir des performances uniques.”

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