Le dépositaire de cryptomonnaies BitGo recule après avoir enregistré une perte au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars -

** Les actions de la société de garde de crypto-monnaie Bitgo BTGO.N en baisse de 12,42% à 7,97 $

** BTGO a publié jeudi en fin de journée une perte nette de 50 millions de dollars au quatrième trimestre, contre un bénéfice net de 129,4 millions de dollars l'année précédente

** La perte est due à la baisse des prix des actifs numériques qui a un impact sur la trésorerie en bitcoin s de la société

** L'analyste de Clear Street déclare: "Nous restons positifs sur les actions de BTGO car la société s'oriente vers des revenus récurrents de meilleure qualité et améliore son levier d'exploitation"

** 11 des 13 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et deux comme un "maintien"; leur PT médian est de 16 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, BTGO a baissé d'environ 50% depuis ses débuts le 22 janvier