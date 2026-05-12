Swatch Group remporte une seconde manche contre l'investisseur activiste Steven Wood

L'horloger suisse Swatch Group a remporté une seconde manche mardi dans son bras de fer avec l'investisseur activiste Steven Wood, dont la candidature au conseil d'administration a été rejetée.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Pour la seconde fois, cet investisseur américain très critique à l'égard de la gouvernance de l'entreprise briguait un siège au conseil d'administration, mais sa candidature a été rejetée par 79,6% des voix, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué à l'issue de son assemblée générale annuelle.

"Les actionnaires se sont clairement opposés à son élection", a déclaré Swatch Group dans le communiqué.

Steven Wood, dont la société Greenwood Investors détient 0,5% du capital du groupe suisse, avait déjà fait une première tentative infructueuse l'an passé, estimant que le conseil d'administration avait besoin d'être renouvelé.

Selon lui, l'entreprise a "un énorme potentiel" mais les actionnaires minoritaires ont peu de chances de faire entendre leur voix au sein du conseil d'administration, écrivait-il sur son blog en amont de l'assemblée générale.

Or "sans supervision indépendante, sans regard neuf et représentation équilibrée, même les meilleures entreprises peuvent commencer à dysfonctionner comme le mécanisme d’une montre enrayée", avait-il insisté.

L'entreprise est dirigée par Nick Hayek et présidée par Nayla Hayek, les héritiers du fondateur du groupe qui avait rajeuni l'horlogerie suisse dans les années 1980 avec sa célèbre montre en plastique multicolore.

La candidature de Steven Wood était soutenue par la société Institutional Shareholder Services (ISS), qui émet des recommandations de votes, ainsi que par la fondation Ethos, qui représente des caisses de retraite en Suisse.

Cette fondation, qui intervient régulièrement dans les assemblées générales, avait rappelé que le "pool Hayek", qui regroupe les héritiers ainsi que les personnes et institutions proches, détient 26,4% du capital mais contrôle 44,5% des droits de vote.

La fondation Ethos jugeait, elle aussi, qu'un "conseil d'administration renouvelé, "disposant suffisamment d’indépendance et de diversité de compétences est une condition essentielle au succès durable de Swatch Group", avait-elle indiqué fin avril dans un communiqué détaillant ses intentions de vote.

En 2025, le groupe, également propriétaire d'autres marques, dont Tissot, Longines et Omega, a vu son chiffre d'affaires fléchir de 5,9% à 6,28 milliards de francs suisses (6,85 milliards d'euros à taux actuels) tandis que son bénéfice net a dégringolé de 88,5% à 25 millions de francs suisses.

Le groupe qui fabrique aussi des composants horlogers avait expliqué cette chute par sa volonté de maintenir l'emploi en attendant la reprise alors que le secteur a connu une année difficile entre la baisse de la demande en Chine et les droits de douane aux Etats-Unis.

Fin 2025, le groupe horloger employait 31.796 personnes au niveau mondial.