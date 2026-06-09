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Le déploiement de la conduite entièrement autonome supervisée de Tesla débutera bientôt au Danemark
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions fournies par les autorités danoises tout au long du texte, ainsi que des informations contextuelles aux paragraphes 7 et 8)

Tesla TSLA.O a annoncé mardi que la conduite entièrement autonome supervisée avait été approuvée au Danemark et que son déploiement allait bientôt commencer, marquant ainsi un pays européen de plus à reconnaître la technologie de conduite autonome du constructeur de véhicules électriques.

L'entreprise mise sur la conduite autonome pour relancer ses ventes de véhicules, qui ont ralenti en raison d'une concurrence de plus en plus intense, d'une gamme vieillissante et de la rhétorique politique conservatrice du directeur général Elon Musk, qui a rebuté certains clients potentiels.

L'accord danois n'est toutefois que préliminaire, car le système doit encore être approuvé par la Commission européenne, a déclaré l'Autorité danoise de la circulation routière (DRTA).

L'autorisation de la conduite autonome supervisée (FSD) ne s'applique qu'aux pays de l'UE qui reconnaissent l'autorisation néerlandaise, dont le Danemark, a précisé l'agence.

Une homologation européenne complète l'étendrait à tous les États membres, tandis qu'un rejet annulerait l'autorisation néerlandaise dans les six mois — et l'homologation danoise avec elle.

L'Estonie a autorisé le FSD de Tesla sur ses routes le mois dernier, emboîtant le pas aux régulateurs néerlandais , qui ont été les premiers en Europe à approuver en avril le logiciel de conduite autonome supervisée de Tesla.

Par rapport aux États-Unis, le déploiement en Europe a été plus lent en raison de règles de sécurité automobile plus strictes et d'un cadre réglementaire fragmenté.

Le FSD est classé comme une fonction avancée d'aide à la conduite qui exige que les conducteurs restent attentifs, et les régulateurs l'ont examiné de près en raison des inquiétudes concernant la sécurité et la surveillance de ces systèmes.

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