 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Département d'État donne son feu vert à une éventuelle vente et à la modernisation d'hélicoptères destinés à la Corée du Sud
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 21:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions supplémentaires concernant la vente aux paragraphes 1 et 2)

Le département d'État américain a annoncé lundi avoir approuvé un contrat potentiel de 3 milliards de dollars portant sur la vente d'hélicoptères à la Corée du Sud, ainsi qu'un programme de modernisation d'une valeur potentielle de 1,2 milliard de dollars.

Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant de cette vente, qui porterait sur 24 hélicoptères multimissions MH-60R, selon le communiqué.

Boeing BA.N est le principal contractant pour le programme de modernisation, qui comprendrait notamment des unités électroniques de radar et des radios, entre autres équipements.

Valeurs associées

BOEING CO
220,095 USD NYSE -0,21%
LOCKHEED MARTIN
525,190 USD NYSE +1,77%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
108,98 +2,24%
CAC 40
7 987,49 +0,44%
TOTALENERGIES
80,27 +2,02%
SOITEC
140,25 -5,27%
INNATE PHARMA
1,948 +11,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank