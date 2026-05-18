Le Département d'État donne son feu vert à une éventuelle vente et à la modernisation d'hélicoptères destinés à la Corée du Sud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions supplémentaires concernant la vente aux paragraphes 1 et 2)

Le département d'État américain a annoncé lundi avoir approuvé un contrat potentiel de 3 milliards de dollars portant sur la vente d'hélicoptères à la Corée du Sud, ainsi qu'un programme de modernisation d'une valeur potentielle de 1,2 milliard de dollars.

Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant de cette vente, qui porterait sur 24 hélicoptères multimissions MH-60R, selon le communiqué.

Boeing BA.N est le principal contractant pour le programme de modernisation, qui comprendrait notamment des unités électroniques de radar et des radios, entre autres équipements.