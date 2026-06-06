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Le Département d'État américain donne son feu vert à une vente potentielle de missiles au Danemark pour un montant de 842 millions de dollars
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 00:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le département d'État américain a approuvé vendredi la vente potentielle de missiles air-sol à longue portée et d'équipements au Danemark pour un montant de 842 millions de dollars, et, séparément, une vente de 160 millions de dollars au Royaume-Uni de contre-mesures infrarouges destinées à protéger les gros avions, selon des communiqués distincts.

Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant pour la vente au Danemark et Boeing BA.N pour la vente au Royaume-Uni.

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