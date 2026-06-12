Le départ du directeur financier d'Adobe suscite des inquiétudes quant à la stratégie de l'entreprise, malgré la révision à la hausse des prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Adobe annonce le départ de son directeur financier, Dan Durn, trois mois après l'annonce du départ de son directeur général

* Le chiffre d'affaires annuel récurrent de l'IA a triplé pour dépasser les 500 millions de dollars

* Adobe fait face à une forte concurrence dans le domaine de la conception de logiciels

(Réécriture du paragraphe 1, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 4) par Zaheer Kachwala

Adobe ADBE.O a annoncé jeudi le départ de son directeur financier, Dan Durn, ce qui renforce les inquiétudes concernant la stratégie du fabricant de Photoshop pour s'imposer dans le secteur très concurrentiel de la conception, bien que la société ait revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels.

Le départ de M. Durn intervient seulement trois mois après que Shantanu Narayen, directeur général de longue date, a décidé de quitter , laissant l'avenir de la société incertain jusqu'à la nomination d'un nouveau successeur. L'action Adobe a chuté de 5 % en séance prolongée.

Steve Day, vice-président senior des finances d'entreprise, assurera l'intérim au poste de directeur financier à compter du 15 juin, a indiqué la société.

« Ce n'est pas ce dont ADBE a besoin... peut-être ont-ils un candidat au poste de directeur général en place ou attendent-ils de faire venir leurs propres collaborateurs. Je m'attendrais à ce que d'autres membres de la direction quittent l'entreprise avec l'arrivée d'un nouveau directeur général », a déclaré Stephanie Link, stratège en chef des investissements chez Hightower Advisors.

Adobe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 26,5 et 26,6 milliards de dollars pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 25,9 à 26,1 milliards de dollars.

Ces prévisions reflètent la demande croissante pour les produits et outils d'IA d'Adobe, qui ont été au cœur de la stratégie visant à consolider son avance sur un marché où les petites entreprises gagnent rapidement des parts de marché.

Bien qu'il ait pris très tôt la tête du secteur, le leadership d'Adobe est désormais menacé par des entreprises telles que Figma FIG.N et Canva. Ces deux dernières ont rapidement adopté l'IA pour renforcer l'attrait de leurs produits.

Adobe a déclaré que son chiffre d'affaires annuel récurrent lié à l'IA avait triplé et dépassé les 500 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre.

L'action Adobe a chuté de plus de 37 % depuis le début de l'année, les investisseurs évaluant l'impact des outils de conception basés sur l'IA lancés par des laboratoires d'IA, dont beaucoup craignent qu'ils ne bouleversent le secteur de la conception logicielle.

Adobe table désormais sur un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 24,35 et 24,45 dollars, contre une prévision antérieure de 23,30 à 23,50 dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a également dépassé les attentes de Wall Street.

Par ailleurs, jeudi, le fabricant de puces IA sur mesure Marvell Technology MRVL.O a nommé Durn au poste de directeur financier.