Le départ de Christine Lagarde éclipse le statu quo de la BCE

Alors que le statu quo de la BCE sur ses taux était largement attendu, c'est surtout l'annonce du prochain départ de Christine Lagarde qui retient l'attention aujourd'hui et fait réagir les économistes de Deutsche Bank et d'Aberdeen Investments.

Conformément aux attentes, le Conseil des gouverneurs a décidé de laisser inchangés les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal, à respectivement 2,50%, 2,65% et 2,90%.

Le Conseil souligne que le choc énergétique, ainsi que ses répercussions sous forme d'effets indirects et de second tour, risquent d'alimenter l'inflation et d'affaiblir la croissance. Les conditions de financement se sont durcies depuis sa dernière réunion, ce qui devrait peser sur l'inflation et la croissance.

Il se tient prêt à ajuster l'ensemble de ses instruments, dans le cadre de son mandat, pour assurer la stabilisation de l'inflation au niveau de son objectif de 2% à moyen terme et préserver la bonne transmission de la politique monétaire.

Le Conseil des gouverneurs confirme qu'il "suivra une approche s'appuyant sur les données pour définir, réunion par réunion, l'orientation appropriée de la politique monétaire" et qu'il "ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière".

Surtout, la journée est marquée par l'annonce de la démission prochaine de Christine Lagarde de ses fonctions de présidente de la BCE, une démission qui prendra effet le 7 février 2027. Pour rappel, son mandat à la tête de l'institution francfortoise devait prendre fin en octobre 2027.

Une trajectoire "de plus en plus difficile à prévoir" (Deutsche Bank)

"La trajectoire de la politique monétaire de la BCE devient de plus en plus difficile à prévoir", estime Mark Wall, économiste en chef pour l'Europe chez Deutsche Bank, à la suite de la réunion de la BCE de ce jour.

"Une première question est de savoir si les deux hausses de taux déjà décidées et le durcissement des conditions financières depuis septembre suffisent à contrer le risque d'une nouvelle accélération de l'inflation liée à l'énergie. Probablement pas", juge-t-il.

Selon l'économiste, on peut aussi se demander si le changement de direction à la tête de la BCE influencera les décisions de politique monétaire l'année prochaine. "Nous estimons que l'institution est plus importante que la personne qui la dirige, mais une incertitude demeure", prévient-il.

Mark Wall anticipe une dernière hausse des taux en décembre, à 2,75%, alors que Christine Lagarde sera encore présidente de la BCE. Cela devrait, selon lui, marquer la fin du cycle de resserrement monétaire.

Une succession à la tête de la BCE à suivre de près, selon Aberdeen

"La démission de Christine Lagarde est un événement plus marquant que la décision, largement attendue aujourd'hui, de maintenir les taux inchangés", affirme de son côté Felix Feather, économiste chez Aberdeen Investments.

Il souligne qu'avec ce départ anticipé, le vainqueur de l'élection présidentielle française n'aura aucun rôle à jouer dans le choix du prochain président de la BCE, "ce qui revêt une importance particulière compte tenu de l'incertitude politique et budgétaire qui pèse sur la France".

"Nous ne pensons pas que ce changement à la tête de la BCE modifie les perspectives de taux à court terme", reconnaît Felix Feather, précisant anticiper pour sa part de nouvelles hausses des taux directeurs en décembre et en mars.

Toutefois, il prévient : "Les marchés suivront de près la succession, car la pression sur la dette publique française persiste et les différents candidats ont des positions divergentes sur les outils de politique monétaire non conventionnels, tels que l'instrument de protection de la transmission."