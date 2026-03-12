Le déficit commercial américain se réduit en janvier, les exportations atteignant un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le déficit commercial des États-Unis s'est fortement réduit en janvier, les exportations ayant atteint un niveau record et les importations ayant diminué, une tendance qui, si elle se maintient, pourrait permettre au commerce de contribuer à la croissance économique au cours du premier trimestre.

Le déficit commercial s'est contracté de 25,3 % pour atteindre 54,5 milliards de dollars, ont indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les données de décembre ont été révisées pour montrer que le déficit s'est creusé à 72,9 milliards de dollars au lieu des 70,3 milliards de dollars estimés précédemment. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient que le déficit commercial se réduirait à 66,6 milliards de dollars en janvier.

Le rapport a été retardé en raison de la fermeture du gouvernement l'année dernière. Les données commerciales ont été volatiles dans le contexte de la politique tarifaire globale du président Donald Trump . Les droits de douane, que M. Trump a appliqués en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale, ont été annulés par la Cour suprême des États-Unis .

Mais M. Trump a réagi à cette décision en imposant des droits de douane globaux de 10 %, qui, selon lui, passeraient à 15 %. L'administration Trump a déclaré mercredi qu'elle lançait deux enquêtes commerciales sur les capacités industrielles excédentaires de 16 grands partenaires commerciaux et sur le travail forcé.

M. Trump a défendu les droits de douane en affirmant qu'ils étaient nécessaires pour remédier aux déséquilibres commerciaux et protéger les industries américaines. Jusqu'à présent, la renaissance de l'industrie manufacturière ne s'est pas concrétisée et 100 000 emplois ont été supprimés dans les usines depuis janvier 2025.

Les exportations ont fait un bond de 5,5 % pour atteindre un niveau record de 302,1 milliards de dollars en janvier. Il s'agit de la plus forte augmentation depuis octobre 2021. Les exportations de biens ont grimpé de 8,1 % pour atteindre 195,5 milliards de dollars. Elles ont été stimulées par une augmentation de 9,4 milliards de dollars des exportations de fournitures et de matériaux industriels , principalement de l'or non monétaire et d'autres métaux précieux.

Les exportations de biens d'équipement ont augmenté de 5,4 milliards de dollars pour atteindre un niveau record, stimulées par les ordinateurs, les avions civils et les accessoires informatiques. Les exportations d'autres biens ont augmenté de 2,9 milliards de dollars, atteignant également un niveau record. Cependant, les exportations de biens de consommation ont diminué de 2,8 milliards de dollars pour atteindre le niveau le plus bas depuis octobre 2022, entraînées par une baisse de 2,1 milliards de dollars des préparations pharmaceutiques.

Les importations ont diminué de 0,7 % pour s'établir à 356,6 milliards de dollars en janvier. Les importations de biens ont glissé de 1,0 % pour s'établir à 277,3 milliards de dollars. Elles ont été entraînées par une baisse de 3,3 milliards de dollars des biens de consommation, principalement des préparations pharmaceutiques. Les importations de véhicules, de pièces et de moteurs automobiles ont diminué de 2,8 milliards de dollars en raison d'une baisse des importations de camions, d'autobus et de véhicules à usage spécial, ainsi que de voitures particulières.

Les importations de fournitures et matériaux industriels ont baissé de 1,4 milliard de dollars, l'or non monétaire diminuant de 1,1 milliard de dollars.

Mais les importations de biens d'équipement ont augmenté de 3,4 milliards de dollars pour atteindre un niveau record, tirées par les ordinateurs et les équipements de télécommunications, probablement liés à l'intelligence artificielle et à la construction de centres de données.

Le déficit du commerce des biens s'est réduit de 17,6 % pour atteindre 81,8 milliards de dollars en janvier. Les exportations de services ont augmenté de 1,2 milliard de dollars pour atteindre un niveau record de 106,7 milliards de dollars, reflétant les hausses des autres services aux entreprises, des services financiers et des frais d'utilisation de la propriété intellectuelle. Les exportations de services de voyage ont diminué de 0,3 milliard, probablement en raison d'une baisse du tourisme.

Les importations de services ont augmenté de 0,2 milliard de dollars pour atteindre le niveau record de 79,3 milliards de dollars , en raison de l'augmentation des autres services aux entreprises et des services d'assurance.

Le commerce a apporté une contribution négligeable au rythme de croissance annualisé de 1,4 % de l'économie au cours du trimestre octobre-décembre.