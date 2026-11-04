Le déficit commercial américain s'est légèrement réduit en septembre ; les importations ont atteint un niveau record

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* Le déficit commercial recule de 0,7% pour s'établir à 105,0 milliards de dollars en septembre

* Les importations augmentent de 1,2% pour atteindre un niveau record de 426,6 milliards de dollars

* Les exportations progressent de 1,9% pour atteindre 321,5 milliards de dollars

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain s'est légèrement réduit en septembre, bien que les importations aient atteint un niveau record dans un contexte de forte demande intérieure.

Le rapport publié mercredi par le ministère du Commerce a également révélé que les États-Unis avaient enregistré des déficits commerciaux records avec plusieurs pays, notamment le Mexique, le Vietnam, Taïwan et la Corée du Sud, malgré les droits de douane agressifs imposés par le président Donald Trump.

Le mécontentement suscité par les politiques de Trump, notamment les droits de douane, a conduit son parti, le Parti républicain, à perdre le contrôle du Congrès au profit des démocrates lors des élections de mi-mandat de mardi. La demande intérieure est alimentée par la résilience des dépenses de consommation et par une vague de dépenses des entreprises dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’opposition à la construction de centres de données a également contribué aux défaites électorales des républicains.

“Les importations massives de ces biens destinées à soutenir le développement de l’IA ont été un facteur clé de l’aggravation du déficit commercial, qui atteint aujourd’hui des niveaux quasi-records,” a déclaré Thomas Ryan, économiste senior pour l’Amérique du Nord chez Capital Economics. “Mais on peut se demander si ce rythme se maintiendra après la série de victoires remportées hier soir par les sceptiques de l’IA lors des élections des gouverneurs à travers le pays.”

Le déficit commercial s’est réduit de 0,7% pour s’établir à 105,0 milliards de dollars, ont indiqué le Bureau d’analyse économique et le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit de 108,0 milliards de dollars.

LES IMPORTATIONS DE BIENS D'ÉQUIPEMENT ATTEIGNENT UN NIVEAU RECORD

Les importations ont augmenté de 1,2% pour atteindre 426,6 milliards de dollars en septembre, un niveau record. Les importations de biens ont progressé de 1,3% à 346,9 milliards de dollars, également un niveau record. Les importations de biens d’équipement ont bondi de 11,6 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 158,0 milliards de dollars, le développement de l’IA ayant entraîné une hausse des importations d’ordinateurs et d’accessoires informatiques. Les importations de semi-conducteurs ont reculé de 1,2 milliard de dollars.

Les importations de biens de consommation ont augmenté de 2,4 milliards de dollars, portées par une hausse de 2,9 milliards de dollars des préparations pharmaceutiques. Les importations de fournitures et de matériaux industriels ont baissé de 3,7 milliards de dollars, reflétant les baisses enregistrées pour l’or non monétaire et le pétrole brut. L’or non monétaire est exclu du calcul du produit intérieur brut.

Les importations hors pétrole ont atteint un niveau record.

Les exportations ont progressé de 1,9% pour atteindre 321,5 milliards de dollars. Les exportations de biens ont augmenté de 2,5% pour s’établir à 211,0 milliards de dollars. Les exportations de biens d’équipement ont progressé de 3,8 milliards de dollars pour atteindre un niveau record de 73,3 milliards de dollars, portées par les ordinateurs, les accessoires informatiques et les aéronefs civils.

Les exportations de produits alimentaires et de boissons ont augmenté de 1,9 milliard de dollars pour atteindre 16,0 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis juin 2022, soutenues par les expéditions de soja. En revanche, les exportations de fournitures et de matériaux industriels ont reculé en raison d’une baisse des exportations d’or non monétaire. Les exportations de pétrole brut ont toutefois progressé de 1,2 milliard de dollars. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole.

Le déficit commercial des biens s’est resserré de 0,5% pour s’établir à 135,9 milliards de dollars en septembre. Toutefois, après correction de l’inflation, ce déficit s’est creusé de 3,5 milliards de dollars, soit 3,0%, pour atteindre 119,5 milliards de dollars en septembre. Le gouvernement a estimé la semaine dernière que les importations avaient réduit de 2,64 points de pourcentage la croissance du PIB au troisième trimestre, soit la plus forte baisse depuis le premier trimestre 2025, lorsque les entreprises avaient anticipé leurs commandes en raison des droits de douane de Trump.

L'économie a progressé à un taux annualisé de 3,4% au cours du trimestre juillet-septembre, a indiqué le gouvernement dans son estimation préliminaire du PIB publiée la semaine dernière. Le commerce n'a pas contribué à la croissance du PIB depuis quatre trimestres consécutifs.

Les importations de services ont augmenté de 0,8 milliard de dollars pour atteindre un niveau record de 79,7 milliards de dollars, dans un contexte de hausse des services de voyage et de transport. Les exportations de services ont progressé de 0,7 milliard de dollars pour s’établir à 110,5 milliards de dollars, un niveau également record. Elles ont été soutenues par la progression des services de voyage et l’exploitation de la propriété intellectuelle.

“À l’avenir, les exportations nettes devraient continuer à peser sur la croissance du PIB au quatrième trimestre, même si la vigueur des investissements des entreprises continue de soutenir l’activité économique dans son ensemble,” a déclaré Priscilla Thiagamoorthy, économiste senior chez BMO Capital Markets.