Le déficit commercial américain s'est fortement creusé en mai en raison des importations

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Le déficit commercial américain sur les biens s'est fortement creusé en mai, les entreprises ayant accru leurs importations pour éviter les pénuries et la hausse des prix liées au conflit au Moyen-Orient, ce qui pourrait amener les économistes à revoir à la baisse leurs estimations du produit intérieur brut (PIB) du deuxième trimestre.

Le déficit commercial des biens a augmenté de 27,4 % pour atteindre 105,8 milliards de dollars le mois dernier, a annoncé vendredi le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 85,0 milliards de dollars. Les importations de biens ont augmenté de 10,9 milliards de dollars pour atteindre 313,4 milliards de dollars, tandis que les exportations ont reculé de 11,8 milliards de dollars pour s’établir à 207,7 milliards de dollars.

Le commerce a pesé sur le produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs. Les estimations de croissance pour le deuxième trimestre convergent vers un taux annualisé de 2,5 %.

L’économie a progressé à un taux annualisé de 2,1 % au dernier trimestre, après une expansion de 0,5 % au cours du trimestre d’octobre à décembre.