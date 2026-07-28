Le déficit commercial américain dans le secteur des biens se réduit, mais devrait tout de même peser sur la croissance du PIB au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Comprend également des données sur la confiance des consommateurs et le marché immobilier, ainsi que des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Le déficit commercial des biens s'est réduit de 4,2 % pour s'établir à 101,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en juin

* Les importations de biens reculent de 2,6 %; les exportations de biens baissent de 1,8 %

* Le commerce a probablement continué de peser sur la croissance du PIB au deuxième trimestre

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain sur les biens s’est réduit en juin dans un contexte de baisse généralisée des importations, mais cette amélioration n’a probablement pas suffi à empêcher le commerce de peser à nouveau sur la croissance économique au deuxième trimestre.

Le rapport publié mardi par le ministère du Commerce a également révélé que les exportations avaient atteint leur plus bas niveau depuis cinq mois, tirées vers le bas par une forte baisse des expéditions de fournitures industrielles, dont le pétrole. Cette baisse reflète probablement un recul des cours du pétrole brut dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran. Compte tenu de l'accélération des investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle et de la résilience des dépenses de consommation, la baisse des importations enregistrée le mois dernier pourrait être temporaire. Le développement de l'IA repose en effet sur les importations. Lundi, le gouvernement a fait état d'une forte augmentation des commandes et des livraisons de biens d'équipement non liés à la défense en juin.

"Notre modèle, qui intègre les données commerciales dans les comptes nationaux, indique désormais que le solde commercial devrait réduire d’environ un point de pourcentage la croissance du PIB au deuxième trimestre", a déclaré Oliver Allen, économiste senior spécialisé dans les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Le déficit commercial des biens s’est réduit de 4,2 % pour s’établir à 101,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars le mois dernier, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un déficit de 100,0 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. La moyenne du déficit commercial des biens pour les trois mois clos en juin est restée supérieure à celle du premier trimestre.

Les importations de biens ont diminué de 8,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour s’établir à 306,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Elles ont augmenté de 16,6 % en glissement annuel en juin. La baisse des importations mensuelles reflète probablement l’atténuation de l’effet de relance provoqué par les entreprises qui s’étaient empressées de reconstituer leurs stocks pour éviter les pénuries et la hausse des prix due au conflit au Moyen-Orient.

Les importations de biens de consommation ont été les principales responsables de cette baisse, avec un recul de 3,8 %. Les importations de biens d’équipement ont baissé de 2,0 %, mais ont bondi de 37,4 % en glissement annuel. Les importations de denrées alimentaires ont diminué de 2,5 %, tandis que celles de véhicules automobiles ont reculé de 2,5 %. Les importations de fournitures industrielles ont baissé de 1,9 %, reflétant probablement la baisse des cours du pétrole.

Les exportations de biens ont reculé de 3,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour s’établir à 204,7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars le mois dernier. Les exportations de fournitures industrielles ont chuté de 4,4 %, ce qui s’explique probablement aussi par la baisse des prix du brut. Les exportations de produits alimentaires ont baissé de 3,1 %, tandis que celles de biens d’équipement ont reculé de 1,1 %.

En revanche, les exportations de véhicules automobiles ont bondi de 5,1 % et celles de biens de consommation ont augmenté de 3,2 %. Le gouvernement doit publier jeudi son estimation préliminaire de la croissance du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre. Une enquête de Reuters auprès d’économistes estime que l’économie a progressé à un taux annualisé de 2,1 % au dernier trimestre, ce qui correspondrait au rythme du premier trimestre.

Le commerce a pesé sur le PIB pendant deux trimestres consécutifs. Les actions à Wall Street ont progressé. Le dollar s'est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS S'EFFACE Une partie de l’effet négatif attendu du commerce pourrait être compensée par la vigueur des investissements des entreprises dans les équipements et par une reprise attendue des dépenses de consommation. Les stocks, qui ont été réduits pendant quatre trimestres consécutifs, restent une inconnue.

Le rapport du Bureau du recensement a montré que les stocks de gros ont augmenté de 0,3 % en juin, un chiffre identique à la hausse enregistrée en mai. Les stocks des détaillants sont restés stables après avoir progressé de 0,5 % en mai, bien que ceux des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées aient augmenté de 0,4 %.

Hors véhicules automobiles et pièces détachées, les stocks des détaillants ont reculé de 0,2 %. Cette composante entre dans le calcul du PIB. Les autres nouvelles économiques de mardi étaient moroses. Un rapport distinct du Conference Board a montré que son indice de confiance des consommateurs avait reculé à 90,8 ce mois-ci, contre 92,2 en juin, déjouant les prévisions des économistes qui tablaient sur une hausse à 92,3.

Bien que ce recul de la confiance reflète en grande partie un pessimisme persistant concernant le marché du travail, le conflit au Moyen-Orient, qui entre dans son sixième mois, continue de peser sur le moral des ménages. La confiance a faibli parmi les personnes interrogées se déclarant indépendantes ou démocrates, les républicains se montrant quant à eux un peu plus optimistes.

"Les réponses écrites des consommateurs concernant les facteurs affectant l’économie sont restées majoritairement pessimistes en juillet", a déclaré Dana Peterson, économiste en chef au Conference Board. "Les commentaires sur les prix des denrées alimentaires et des produits d’épicerie se sont multipliés. Il convient de noter que les références à l’emploi et au chômage ont légèrement augmenté." La part des consommateurs estimant que les emplois sont "nombreux" a chuté à son plus bas niveau depuis février 2021. La proportion de ceux affirmant que les emplois sont "difficiles à trouver"a quant à elle légèrement baissé.

Toutefois, ce que l’enquête appelle le "différentiel du marché du travail", calculé à partir des données sur l’opinion des personnes interrogées quant à savoir si les emplois sont "nombreux" ou "difficiles à trouver", s’est resserré à 3,1 en juillet, contre 3,8 le mois dernier. Cet indicateur est en corrélation avec le taux de chômage figurant dans le rapport mensuel sur l’emploi du ministère du Travail.

"Quels que soient les espoirs que le public nourrissait quant à un changement à Washington après les élections de novembre 2024, ceux-ci ont désormais cédé la place aux mêmes vieilles inquiétudes concernant l’avenir, en raison de la hausse des prix liée à l’inflation et de la crise persistante du pouvoir d’achat", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS. "Les derniers chiffres n’annoncent pas de recul ni de ralentissement de l’économie, mais la croissance économique devrait rester modérée."

La crise du pouvoir d’achat a été soulignée par un troisième rapport de l’Agence fédérale de financement du logement (FHFA), qui montre que les prix des maisons individuelles ont augmenté de 2,2 % en glissement annuel en mai, après une hausse de 2,0 % en avril.

La hausse des prix de l’immobilier, combinée à celle des taux hypothécaires, rend l’accès à la propriété inaccessible à la plupart des jeunes adultes. Le taux moyen du prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans, très prisé, a augmenté de 60 points de base depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l’Iran fin février. Il a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis 11 mois, à 6,58 % en moyenne, selon les données de l’agence de financement hypothécaire Freddie Mac.

"L’accessibilité financière et la demande restent mises à mal", a déclaré Michael Gapen, économiste en chef chez Morgan Stanley. "Le marché immobilier stagne au plus bas. Étant donné que nous ne prévoyons pas de soutien supplémentaire à l’accessibilité financière par le biais des prix, nous aurons probablement besoin de taux plus bas pour relancer la demande."

​