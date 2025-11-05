Le défi de perte de poids de Novo Nordisk en cinq tableaux

(Refonte de l'histoire du mois d'août et mise à jour des graphiques) par Maggie Fick, Jacob Gronholt-Pedersen et Bhanvi Satija

Le fabricant danois de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO est confronté à un défi majeur pour son médicament phare contre la perte de poids, le Wegovy.

L'essor des ventes de Wegovy a permis à l'entreprise de devenir la valeur la plus élevée d'Europe, mais elle a perdu plus de 400 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis le milieu de l'année 2024 en raison du durcissement de la concurrence du rival américain Eli Lilly and Co LLY.N et de ses imitateurs.

L'entreprise, qui a publié ses résultats du troisième trimestre mercredi et a réduit ses perspectives annuelles pour la quatrième fois, s'efforce de redresser la barre sous la direction de son nouveau directeur général, Mike Doustdar.

Mike Doustdar, qui a supprimé 9 000 emplois dans le monde entier pour réduire les coûts et recentrer l'entreprise, doit faire face à un nouveau conseil d'administration plus affirmatif et est engagé dans une guerre d'offres avec Pfizer PFE.N .

Voici quelques-uns des défis auxquels Novo doit faire face alors qu'elle cherche à augmenter ses ventes et à repousser ses concurrents.

WEGOVY VS ZEPBOUND

Novo a vu Zepbound, le médicament rival d'Eli Lilly, le dépasser en termes de prescriptions sur le marché clé des États-Unis cette année. Avec Wegovy, Novo a été le premier à commercialiser un traitement très efficace contre l'obésité, qui a été approuvé aux États-Unis en 2021. Lilly a lancé Zepbound fin 2023.

PERDRE DU TERRAIN

Le cours de l'action de Novo a fortement baissé par rapport à celui de ses concurrents au cours de l'année écoulée.

BAISSE DE LA PRIME DE VALEUR

Cela a ramené le ratio cours-bénéfice de l'entreprise au niveau de celui de ses pairs. Auparavant, l'entreprise bénéficiait d'une prime importante.

AUGMENTATION DES COÛTS

Le fabricant de médicaments a vu ses coûts augmenter en raison des milliards qu'il a dépensés pour accroître ses capacités de production et de vente.

PLUS DE LEADER

Novo, évalué à 650 milliards de dollars en juin de l'année dernière, a perdu plus des deux tiers de sa valeur depuis lors. Sa dernière capitalisation boursière est d'environ 219 milliards de dollars.

(1 $ = 6,4029 couronnes danoises)