Le décret de Trump sur l'immigration pour les banques est retardé en raison de la résistance de Wall Street, selon un rapport

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L'administration Trump a reporté un décret qui aurait pu obliger les banques à collecter et à communiquer des informations supplémentaires sur le statut d'immigrant de leurs clients, après la résistance de Wall Street et des petits prêteurs communautaires, a rapporté vendredi le Washington Post, citant des personnes familières avec le dossier.

Les représentants du secteur bancaire ont fait valoir qu'il n'était pas pratique d'exiger des clients existants qu'ils fournissent des documents attestant de leur statut de citoyen, a ajouté le rapport.