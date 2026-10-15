Le déclin de CoreWeave met en lumière le fardeau croissant de la dette qui sous-tend l'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CoreWeave affiche une dette de 50 milliards de dollars

* Les coûts d'assurance-crédit s'élèvent à environ 1 000 points de base, ce qui laisse entrevoir un risque de défaut élevé

* Le filet de sécurité de Nvidia couvre la capacité invendue jusqu’en avril 2032

* La chute de CoreWeave s'aggrave, le titre perd jusqu'à 8,3 %

(Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 7 et 8; mise à jour des cours de l'action aux paragraphes 4, 9 et 17)

par Aditya Soni et Anhata Rooprai

Les actions et les obligations de CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ont de nouveau chuté jeudi malgré les assurances données par son directeur général quant à son solide carnet de commandes, mettant à nu une crise de confiance croissante dans un développement de l’IA de plus en plus financé par l’endettement.

Cette entreprise de cloud IA déficitaire croule sous une dette d’environ 50 milliards de dollars et est devenue le symbole des inquiétudes selon lesquelles le boom des centres de données serait alimenté par le crédit, mettant à rude épreuve les nouveaux acteurs et pesant sur les flux de trésorerie, même chez des géants tels qu’Alphabet GOOGL.O et Meta Platforms

META.O .

La chute de CoreWeave a déclenché une vague de ventes massives sur les valeurs liées à l’IA à l’échelle mondiale,soulignant les doutes des investisseurs quant à la capacité des futurs revenus de l’IA à suivre le rythme des dépenses.

Le titre a finalement clôturé en baisse de près de 2 % après avoir chuté de 8,3 % pour atteindre son plus bas niveau depuis mai 2025, prolongeant ainsi la chute de plus de 15 % enregistrée mercredi et figurant parmi les titres les plus touchés par la vague de ventes dans le secteur technologique.

« Le marché prend conscience que la demande en IA et un modèle économique rentable sont deux choses très différentes », a déclaré Axel Rudolph, analyste technique en chef chez IG Group.

« Il semble davantage que les investisseurs s’interrogent sur le financement de ce développement plutôt que d’assister à un effondrement soudain de l’intérêt pour l’informatique basée sur l’IA. Mais si le coût du capital continue d’augmenter, même une forte demande pourrait ne pas suffire à protéger les acteurs les plus endettés. »

Cette nervosité intervient alors que les investisseurs attendent l’introduction en bourse d’Anthropic , qui permettra de vérifier si la croissance rapide du chiffre d’affaires du créateur du modèle d’IA Claude peut apaiser les craintes concernant l’escalade des dépenses en IA.

La vague de ventes sur les marchés a déjà conduit certaines entreprises, telles que le fabricant de bagues connectées Oura OURA.O ,à reporter leur introduction en bourse .

Le rendement des obligations émises en avril par CoreWeave et arrivant à échéance en 2031 US21873SAG30=TE avoisinait les 16 %, un niveau supérieur à celui qui signale généralement une situation de détresse, ce qui a suscité un « oups » de la part d’Elon Musk sur les réseaux sociaux. Selon les données de Tradeweb, le cours de l’obligation a clôturé en baisse de 0,3 cent par dollar, à 79,15 cents.

Le coût de l’assurance de sa dette contre le défaut de paiement a grimpé à environ 1 000 points de base, ce qui implique un risque de défaut de près de 63 % dans cinq ans, contre environ 30 % il y a un an. Et ce, malgré un accord en vertu duquel l’investisseur Nvidia NVDA.O s’engage à racheter toute capacité non vendue de CoreWeave jusqu’au 13 avril 2032.

CoreWeave, qui est entrée en bourse en mars 2025 , est à la tête d’une nouvelle génération de fournisseurs de cloud, appelés « néoclouds », qui louent la puissance de calcul de processeurs Nvidia, rares et coûteux, afin de répondre à une demande en forte hausse, en contractant souvent d’importants emprunts pour acheter ces puces. Selon les médias, elle compte notamment Microsoft et OpenAI parmi ses clients.

Cela expose les « néoclouds » à tout ralentissement de la demande en IA, ont fait remarquer les critiques, tandis que les puces perdent de la valeur à mesure quede nouveauxmodèles arrivent sur le marché, ce qui oblige à une nouvelle vague de dépenses importantes pour les remplacer.

CoreWeave a revu à la hausse en août ses prévisions de dépenses d’investissement annuelles de 4 milliards de dollars, pour les porter à 39 milliards de dollars . Selon les estimations des analystes, l’entreprise devrait afficher un chiffre d’affaires de près de 13 milliards de dollars cette année et une perte de 2,13 milliards de dollars.

Les inquiétudes concernant ce déploiement, pour lequel les géants américains de la technologie devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars cette année, se sont répercutées ces derniers jours sur les actions qui avaient été les grandes gagnantes depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022.

L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX , un baromètre très suivi des valeursdu secteur des semi-conducteurs, a perdu plus de 1 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, soit une chute de 11,6 % au cours des six dernières séances. Le Nasdaq .NDX a quant à lui reculé de plus de 3 % sur la même période.

Jeudi, les valeurs technologiques ont chuté en Asie, en Europe et aux États-Unis, entraînant les marchés dans leur sillage, sur fond de craintes que la hausse des taux d’intérêt nenuise au secteur.

Les concurrents de CoreWeave dans le domaine du « néocloud », Nebius NBIS.O , Applied Digital APLD.O et Iren IREN.O , ont reculé de 3 % à 7 %. En Asie, SoftBank 9984.T , qui a misé massivement sur OpenAI, a clôturé en baisse de 9,3 %.

DES RESSOURCES FINANCIÈRES « ILLIMITÉES »

La chute du cours de CoreWeave est intervenue alors que son cofondateur, Brannin McBee, déclarait au Financial Times que la société cherchait à obtenir une notation « investment grade » qui lui ouvrirait les portes d’un capital « illimité ».

Le même jour, le cabinet d’études Gartner a indiqué qu’environ 80 % des « néoclouds » pourraient fermer d’ici 2030 et que plus de 3 500 milliards de dollars de dépenses en IA pourraient subir une dépréciation si les fournisseurs d’IA maintenaient leur rythme actuel d’investissement.

« En 2026, les fournisseurs d’IA devraient dépenser près de 1 000 milliards de dollars en infrastructures d’IA, et il est prévu qu’ils investissent 6 000 milliards de dollars supplémentaires entre 2027 et 2030 », a déclaré Will Sommer, analyste chez Gartner.

« Cependant, nos recherches indiquent que les revenus générés par l’IA auprès des entreprises et des particuliers ne suffiront pas à garantir une rentabilité suffisante sur l’ensemble des dépenses d’investissement prévues dans ce domaine au cours de cette période. »

Mike Intrator, directeur général de CoreWeave, a réfuté ces inquiétudes dans une note interne publiée mercredi et consultée par Reuters, en indiquant à ses employés que le carnet de commandes de l’entreprise couvrait largement ses obligations financières et que les marchés pouvaient parfois « se méprendre et agir de manière irrationnelle ».