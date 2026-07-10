Le début de SK Hynix à la Bourse de New York, dernier test en date de l'appétit pour l'IA

par Utkarsh Shetti

Le géant sud-coréen des puces électroniques SK Hynix fera son entrée ce vendredi à la Bourse de New York, un événement qui constituera un nouveau test de la confiance du marché dans la pérennité de l'essor de l'intelligence artificielle (IA) après les récentes turbulences qui ont secoué le secteur.

Le groupe, qui est déjà coté à la Bourse de Séoul, a fixé jeudi le prix de ses certificats de dépôt américains (ADR) à 149 dollars, levant ainsi environ 26,5 milliards de dollars, selon un document déposé auprès des autorités réglementaires américaines, un chiffre qui témoigne du vif intérêt suscité pour ce groupe incontournable dans la chaîne d'approvisionnement de l'IA.

Un ADR est un titre coté aux États-Unis qui représente des actions d'une entreprise non américaine.

Cette levée est la deuxième plus importante de l'Histoire, juste derrière celle du groupe de satellites du milliardaire Elon Musk, SpaceX SPCX.O , dont l'introduction en Bourse à New York a eu lieu il y a à peine un mois.

L'opération doit permettre à SK Hynix de lever des fonds pour construire de nouvelles usines et donnera au fabricant de puces un accès direct au plus grand vivier d'investisseurs au monde.

"C'est le moyen le plus direct pour les investisseurs américains de s'exposer au thème de la mémoire pour l'IA via une grande capitalisation, et SK Hynix a délibérément choisi le Nasdaq pour répondre à cette demande et profiter des valorisations plus élevées dont bénéficient les fabricants de puces américains par rapport à Séoul", a déclaré Giuseppe Sette, cofondateur de la plateforme d'analyse d'investissement Reflexivity.

L'analyste souligne que, si SK Hynix réussit son introduction en Bourse grâce à la pertinence de son projet, les entreprises qui suivront pourraient se heurter à un marché plus difficile et plus sélectif.

L'arrivée de SK Hynix à la Bourse de New York intervient en effet dans un contexte de concurrence acharnée pour les géants de la technologie, qui investissent des centaines de milliards de dollars dans les infrastructures d'IA.

Cependant, les doutes quant à la rentabilité de ces investissements colossaux et aux valorisations élevées du secteur ébranlent fréquemment le marché, de plus en plus habitué aux résultats records et aux perspectives exceptionnelles de cette industrie.

SK Hynix est le plus grand fabricant mondial de puces de mémoire à large bande passante (HBM), indispensables au traitement des énormes volumes de données dans les processeurs graphiques (GPU) d'IA produits par des sociétés telles que Nvidia NVDA.O ou AMD AMD.O .

Micron MU.O , le concurrent américain de SK Hynix, a vu son cours s'envoler de 711% au cours des 12 derniers mois et, selon les analystes, l'introduction en Bourse de l'entreprise sud-coréenne aux États-Unis contribuera à réduire l'écart de valorisation entre les deux sociétés en élargissant sa base d'investisseurs et en améliorant son accessibilité.

Malgré sa position dominante sur le marché de la mémoire HBM, SK Hynix se négocie à environ 5,8 fois ses bénéfices prévisionnels, contre environ 7 fois pour Micron, selon les données de LSEG.

(Reportage Utkarsh Shetti et d'Anhata Rooprai à Bangalore, avec la contribution de Hyunjoo Jin ; version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)