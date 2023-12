Le debrief Bourse du 12 décembre : le CAC 40 atteint son plus haut historique !

Antoine MORISSE (redaction@boursorama.fr)

C'est fait ! Ce matin, la Bourse de Paris a atteint un nouveau record absolu à 7 582,47 points, surpassant le record précédent du 24 avril d'un seul et unique point. L'indice parisien a finalement retrouvé sa zone d'équilibre juste après, clôturant la séance sur une légère baisse de 0,11%, vers les 7 543 points, avec 2,85 milliards d'euros échangés sur la journée.



Concernant les événements du jour, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui s'est établi à 3,1% en novembre sur une base annuelle, conforme aux estimations mais en baisse par rapport aux 3,2% enregistrés en octobre.

Sur une base mensuelle, l'indice affiche une légère hausse de 0,1%, dépassant légèrement les estimations et les chiffres du mois précédent.

Sur les valeurs du CAC 40, Publicis conserve de nouveau sa première place, le titre prend 1,35%

Dans son sillage, Safran grimpe de 1,21%. Dassault systèmes est en hausse suite à la recommandation de la banque américaine JP Morgan sur le titre, qui donne un objectif de cours à 52 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 15%.



Bien orienté également on retrouve Air Liquide et Saint-Gobain qui a annoncé la signature d'un contrat avec CVE, un fournisseur d'énergie renouvelable français, pour fournir de l'électricité solaire en Afrique du Sud.

En revanche, Alstom enregistre une perte de 2,34% après que Morgan Stanley ait abaissé son opinion de « surpondérer » à « pondération en ligne » sur le titre. Puis juste derrière on retrouve la foncière commerciale Unibail-Rodamco-Westfield avec une contreperformance de 1,79%.



Sur le SBF 120, Solvay et Syensqo prennent les devants avec des hausses respectives de 7,37% et 6,46%.

Orpea est en haut du tableau, aux côtés de Soitec et Air France-KLM, qui accueillera un nouveau directeur financier pour le groupe KLM à partir du 24 avril 2024.



En territoire négatif, Valeo chute sous le seuil des 14€. Ensuite, le spécialiste des vaccins Valneva perd 4,69%, le titre est en recul de 8% sur les cinq derniers jours. Puis juste derrière, Voltalia, CGG et Neoen affichent également des baisses de plus de 4%.



Et pour terminer, à la clôture parisienne Wall Street est en légère hausse, sans prise de risque à la veille de la réunion de la FED. À noter également que la société de logiciels Oracle perd pour le moment plus de 11% après avoir dévoilé des résultats trimestriels et des prévisions inférieurs aux attentes.

AM (redaction@boursorama.fr)