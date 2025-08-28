Le Danemark réduit de moitié ses prévisions de croissance économique en raison de la faiblesse de Novo Nordisk, selon Bloomberg

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Le Danemark a réduit ses prévisions de croissance économique pour 2025 de 3% à 1,4%, citant desperspectives plus faibles pour le géant pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO , a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des documents gouvernementaux.

Le gouvernement a mis l'accent sur un déclin significatif des exportations, qui ne devraient plus croître que de 0,9 % en 2025 par rapport à une prévision de 4,3 % en mai, en grande partie à cause de la perte de parts de marché de Novo Nordisk aux États-Unis, selon le rapport.

Plus tôt en juillet, le fabricant de médicaments contre l'obésité a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices d'exploitation pour l'année entière pour la deuxième fois cette année, alors que le fabricant du médicament pour la perte de poids Wegovy lutte pour convaincre les investisseurs qu'il peut rester compétitif dans le boom des médicaments contre l'obésité face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

La ministre danoise de l'économie, Stephanie Lose, devrait présenter les perspectives révisées lors d'une conférence de presse vendredi à Copenhague, ajoute le rapport.

"Nous nous attendons à ce que l'industrie pharmaceutique continue à être d'une grande importance pour l'économie danoise, même si nous ne pouvons pas nous attendre à la même croissance extraordinairement importante que ces dernières années", a déclaré la ministre Lose, citée par Bloomberg dans les documents.

Le ministère danois des affaires économiques et Novo Nordisk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.