Le cuivre se stabilise et pourrait connaître une consolidation l'an prochain

(AOF) - Le cours du cuivre se stabilisent ce vendredi après le record touché en fin de semaine dernière. A Londres, la tonne s’échange contre 11 721,50 dollars. Son prix est passé d’environ 10 600 dollars le 4 novembre à un record de 11 800 dollars en un petit peu plus d’un mois. Il a été soutenu par la hausse de la demande en Chine et la baisse des taux aux Etats-Unis, qui affaibli le dollar, la devise dans laquelle est libellé ce métal, ainsi que par l’anticipation d’un afflux de stock vers les Etats-Unis avant l’application potentielle de tarifs douaniers.

Selon Goldman Sachs, en 2026, une consolidation est attendue avec une moyenne à 11 400 dollars la tonne. Le cuivre est le métal préféré des analystes de la banque américaine grâce à l'électrification. Ce secteur, qui représente près de la moitié de la demande de métal rouge notamment pour l'IA, le réseau électrique et la défense. Goldman Sachs estime en outre que la Chine et potentiellement les Etats-Unis pourraient constituer des stocks stratégiques en cas de ralentissement économique mondial, créant ainsi un prix plancher.