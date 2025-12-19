 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cuivre se stabilise et pourrait connaître une consolidation l'an prochain
information fournie par AOF 19/12/2025 à 15:31

(AOF) - Le cours du cuivre se stabilisent ce vendredi après le record touché en fin de semaine dernière. A Londres, la tonne s’échange contre 11 721,50 dollars. Son prix est passé d’environ 10 600 dollars le 4 novembre à un record de 11 800 dollars en un petit peu plus d’un mois. Il a été soutenu par la hausse de la demande en Chine et la baisse des taux aux Etats-Unis, qui affaibli le dollar, la devise dans laquelle est libellé ce métal, ainsi que par l’anticipation d’un afflux de stock vers les Etats-Unis avant l’application potentielle de tarifs douaniers.

Selon Goldman Sachs, en 2026, une consolidation est attendue avec une moyenne à 11 400 dollars la tonne. Le cuivre est le métal préféré des analystes de la banque américaine grâce à l'électrification. Ce secteur, qui représente près de la moitié de la demande de métal rouge notamment pour l'IA, le réseau électrique et la défense. Goldman Sachs estime en outre que la Chine et potentiellement les Etats-Unis pourraient constituer des stocks stratégiques en cas de ralentissement économique mondial, créant ainsi un prix plancher.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank