Le cuivre enchaîne les records sur fond de tensions sur l'offre

Le contrat à trois mois du London Metal Exchange a atteint cette semaine un nouveau sommet historique à 14 728 dollars la tonne, tandis que les contrats à terme américains ont également inscrit un plus haut à 6,89 dollars la livre mercredi.

Depuis le début de l'année, le métal rouge gagne ainsi près de 18%, tiré vers le haut avant tout par des problèmes d'offre. La production mondiale des mines de cuivre a reculé de 1,1% au premier semestre, avec des difficultés au Chili, en Indonésie ou encore en République démocratique du Congo. Morgan Stanley estime que l'offre minière pourrait stagner, voire reculer sur l'ensemble de l'année. Ce serait une première depuis 2017, au moment même où les besoins structurels continuent de monter.

A cela s'ajoute l'incertitude autour des droits de douane américains. Les traders acheminent depuis plusieurs mois du cuivre vers les Etats-Unis pour anticiper l'éventuelle mise en place, à partir de janvier 2027, d'une taxe de 15% sur les importations de cuivre raffiné, qui pourrait être portée à 30% en 2028. Washington n'a toujours pas confirmé ni abandonné ce projet, plus de deux mois après la date à laquelle le Département du Commerce devait rendre ses conclusions. En attendant, la prime d'environ 3% du Comex par rapport à Londres continue d'alimenter les flux vers les Etats-Unis, où les importations de cuivre raffiné ont atteint un record de 225 094 tonnes en juillet.

Le plus intéressant est que cette flambée intervient alors même que la Chine, premier consommateur mondial de cuivre, continue de tourner au ralenti, notamment en raison d'un secteur immobilier toujours déprimé. Ses importations de cuivre brut et de produits en cuivre sont tombées à 382 000 tonnes en août, leur plus faible niveau pour ce mois depuis six ans.