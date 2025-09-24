Le cuivre augmente de plus de 3 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 15 mois en raison d'un cas de force majeure de la part de Freeport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du cuivre sur le London Metal Exchange ont bondi de plus de 3 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de 15 mois mercredi après que Freeport-McMoran Inc FCX.N ait déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie. Le cuivre de référence à trois mois a augmenté de 3,6 % à 10 330 $ la tonne, le plus haut depuis le 30 mai 2024, après l'annonce de Freeport, qui a déclaré qu'un redémarrage progressif à Grasberg pourrait seulement se produire dans la première moitié de 2026 à la suite d'un glissement de terrain mortel au début de ce mois.