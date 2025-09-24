 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 839,16
-0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le cuivre augmente de plus de 3 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis 15 mois en raison d'un cas de force majeure de la part de Freeport
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les prix du cuivre sur le London Metal Exchange ont bondi de plus de 3 % pour atteindre leur plus haut niveau depuis plus de 15 mois mercredi après que Freeport-McMoran Inc FCX.N ait déclaré un cas de force majeure à sa mine de Grasberg en Indonésie. Le cuivre de référence à trois mois a augmenté de 3,6 % à 10 330 $ la tonne, le plus haut depuis le 30 mai 2024, après l'annonce de Freeport, qui a déclaré qu'un redémarrage progressif à Grasberg pourrait seulement se produire dans la première moitié de 2026 à la suite d'un glissement de terrain mortel au début de ce mois.

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
9 900,00 USD LME -0,22%
FREEPORT MCMORAN
40,785 USD NYSE -10,15%
Gaz naturel
2,85 USD NYMEX -0,35%
Pétrole Brent
68,91 USD Ice Europ +1,65%
Pétrole WTI
64,72 USD Ice Europ +1,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank