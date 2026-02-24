Le cuivre atteint son plus haut depuis plus d'une semaine alors que la Chine revient de vacances

par Eric Onstad

Les prix du cuivre ont atteint leur plus haut depuis plus d'une semaine mardi, propulsés par un sentiment positif chez le principal consommateur de métaux, la Chine, où les marchés ont rouvert après un jour férié.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a gagné 1,6% à 13 080 dollars la tonne métrique à 10h00 GMT après avoir atteint son plus haut depuis le 12 février à 13 169 dollars.

Le cuivre du LME, qui a glissé de 0,7% lundi, a gagné 21% au cours des trois derniers mois, mais il est bien en dessous du record de 14 527,50 dollars atteint le 29 janvier.

"Les métaux de base sont en hausse ce matin sur des volumes plus importants alors que les vacances chinoises touchent à leur fin", a déclaré Neil Welsh du courtier Britannia Global Markets dans une note. Certains investisseurs pensent que la décision de la Cour suprême des États-Unis la semaine dernière qui a annulé les tarifs douaniers d'urgence du président Donald Trump profitera à la Chine, ce qui a été mis en évidence par un rallye sur les marchés boursiers chinois. .SS

Le contrat de cuivre le plus actif SCFcv1 sur le Shanghai Futures Exchange a grimpé de 0,8% pour clôturer la journée à 101 510 yuans (14 728,88 $) la tonne, au premier jour de la réouverture de la bourse après la pause de neuf jours du Nouvel An lunaire en Chine. "Le cuivre résiste malgré les niveaux élevés des stocks, les investisseurs restant confiants, mais il faudrait un nouveau catalyseur pour que le cuivre franchisse de nouveaux seuils dans un sens ou dans l'autre", a déclaré un négociant basé à Shanghai, refusant d'être nommé car la personne n'est pas autorisée à parler aux médias.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME

MCUSTX-TOTAL ont encore augmenté de 1 350 tonnes pour atteindre 243 175 tonnes, selon les données de mardi, le plus haut depuis mars 2025, ayant bondi de 71% depuis le début de l'année. Le nickel LME CMNI3 a grimpé de 2,8%, les autorités indonésiennes ayant envisagé de révoquer le permis environnemental de PT QMB New Energy Materials, une coentreprise de nickel et de cobalt dirigée par la société chinoise GEM.

Parmi les autres métaux, l'aluminium CMAL3 a augmenté de 0,6% à 3 107 dollars la tonne, le zinc CMZN3 a gagné 0,7% à 3 378,50 dollars, le plomb CMPB3 a ajouté 0,3% à 1 956,50 dollars et l'étain CMSN3 a progressé de 2,3% à 48 799 dollars.

(1 $ = 6,8919 yuans chinois renminbi)

