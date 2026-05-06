Le CSF met en garde contre les risques liés aux liens entre banques et crédit privé

par Phoebe Seers

Les liens de plus en plus étroits entre le secteur du crédit privé et les banques, ainsi qu'avec les sociétés de gestion d'actifs, font peser des risques sur le système financier mondial, a déclaré mercredi le Conseil de stabilité financière (CSF), un organisme international de supervision des risques.

Des signes de tensions sous-jacentes apparaissent dans le secteur du crédit privé, notamment une augmentation des défauts de paiement, tandis que le manque de transparence complique la surveillance par les régulateurs et les investisseurs, a averti le CFS dans un rapport intitulé "Vulnérabilités du crédit privé".

L'organisation souligne en outre que ce qu'elle a qualifié de "retailisation" du crédit privé — en particulier aux États-Unis, où ces fonds sont de plus en plus commercialisés auprès d'investisseurs particuliers fortunés — est un facteur susceptible d'aggraver les risques.

Le secteur s'est développé rapidement depuis la crise financière de 2007-2009, en partie en raison d'une réglementation plus stricte imposée aux banques, mais les récentes faillites de certains acteurs aux États-Unis et au Royaume-Uni ont entraîné des pertes pour les créanciers et ravivé les inquiétudes quant aux faiblesses des normes de souscription.

La plus grande banque européenne HSBC HSBA.L a fait état mardi d'une perte inattendue de 400 millions de dollars (342,41 millions d'euros) liée à la faillite de la société britannique de prêt hypothécaire Market Financial Solutions, relançant les inquiétudes concernant l'exposition des banques à ce secteur.

"L'écosystème du crédit privé se caractérise de plus en plus par des interconnexions de plus en plus étroites entre les gestionnaires d'actifs, les banques, les assureurs et les sociétés de capital-investissement", a déclaré John Schindler, secrétaire général du CSF.

"Les taux de défaut, bien qu'encore modérés, sont en hausse. Lorsque l'on inclut des mesures plus larges, telles que les défauts sélectifs et les échanges en difficulté, le tableau devient plus préoccupant", a-t-il ajouté.

L'organisme de surveillance déclare également la participation croissante des particuliers, la part des actifs gérés détenus par ce type d'investisseurs étant passée de pratiquement zéro à environ 13% au cours de la dernière décennie.

Les gestionnaires de crédit privé KKR, Apollo, BlackRock et Blue Owl ont limité les rachats des investisseurs particuliers ces dernières semaines, alors que les sorties de capitaux s'intensifient.

Le CSF a également mis en garde contre les risques de concentration, soulignant que cinq grands gestionnaires d'actifs représentent environ un tiers du total des engagements de prêt dans les secteurs du crédit privé et du capital-investissement.

(Rédigé par Phoebe Seers, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)