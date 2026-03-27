Le croisiériste Carnival revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse des coûts du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 6, détails au paragraphe 3)

Carnival Corp CCl.N a réduit ses prévisions de bénéfices annuels vendredi, alors que la hausse des coûts du carburant pèse sur les marges du croisiériste dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes.

La hausse des prix du pétrole a fait grimper les coûts du carburant depuis le début du conflit en Iran , alors que les attaques contre les installations pétrolières et de transport au Moyen-Orient et les perturbations des flux d'énergie à travers le détroit d'Ormuz ont suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement mondial.

La flambée des prix de l'énergie menace les bénéfices de Carnival, qui est la seule grande compagnie de croisières américaine à ne pas couvrir ses besoins en carburant.

En raison de la récente volatilité des prix des carburants, la compagnie a déclaré que ses prévisions étaient basées sur les carburants achetés en mars et début avril, le prix moyen du baril de Brent étant supposé être de 90 dollars pour le reste des mois d'avril et de mai, de 85 dollars pour le troisième trimestre et de 80 dollars pour le quatrième trimestre, plutôt que sur les prix au comptant.

Les compagnies de croisière, qui utilisent notamment du fioul lourd et du gazole marin, ont généralement recours à des opérations de couverture pour fixer les prix par le biais de contrats financiers et se protéger contre les fluctuations soudaines.

Les actions de Carnival étaient en baisse de 3 % dans les échanges avant bourse.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année d'environ 2,21 dollars, alors qu'elle prévoyait jusqu'à 2,48 dollars.