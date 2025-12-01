Le CPC reprend les chargements de pétrole à partir d'un seul point d'amarrage au terminal de la mer Noire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'un des trois points d'amarrage est endommagé, l'autre est hors service

*

Les analystes estiment que les exportations du CPC ont diminué de moitié

*

Le Kazakhstan proteste contre les attaques en Ukraine

*

Les exportations du CPC devaient augmenter

(Le CPC confirme la reprise des expéditions de pétrole et ajoute des détails au paragraphe 4)

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré lundi qu'il avait repris les expéditions de pétrole à partir d'un point d'amarrage de son terminal de la mer Noire, à la suite d'une importante attaque de drones ukrainiens le 29 novembre.

Le CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré samedi que l'attaque avait interrompu les opérations en raison de graves dommages causés au point d'amarrage unique (SPM) 2 de son terminal de Novorossiysk.

Depuis des mois, l'Ukraine attaque les raffineries de pétrole et les terminaux de pétrole brut russes, dans le but de saper l'une des plus importantes sources de revenus de l'économie de guerre russe. La Russie, pour sa part, a également pilonné les installations électriques et de gaz naturel de l'Ukraine.

Le CPC, qui traite plus de 1 % du pétrole mondial, a déclaré à Reuters qu'il avait repris les expéditions depuis SPM 1. La major pétrolière américaine Chevron CVX.N a déclaré dimanche en fin de journée que les chargements de pétrole brut de sa coentreprise Tengizchevroil se poursuivaient.

Le quotidien russe Kommersant , citant des sources anonymes, a déclaré lundi que les chargements de pétrole avaient repris via l'amarre 1 (SPM 1), tandis que SPM 2 était endommagé.

Habituellement, deux amarres sont utilisées pour les chargements, tandis qu'une troisième sert de réserve.

Le SPM 3 est en réparation depuis le 12 novembre, selon l'agence de presse Interfax, citant un représentant de la CPC, qui a déclaré que les travaux de réparation pourraient durer jusqu'à deux mois.

LES ANALYSTES ESTIMENT QUE L'ATTAQUE DIVISE PAR DEUX LES EXPORTATIONS DU CPC ET RÉDUIT LES APPROVISIONNEMENTS

Le CPC représente environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, dont les possibilités de vente de brut à l'étranger sont limitées.

Le cabinet de recherche Energy Aspects a déclaré que les attaques de drones ont réduit de moitié les exportations du CPC.

"La fermeture totale du port du CPC hier était une mesure de précaution et le SPM 1 pourrait avoir été redémarré ou le sera bientôt. Des images satellites montrent un navire accostant le SPM 1 aujourd'hui", a déclaré le cabinet.

"Nous avons appris des expéditeurs que le National Caspian Oil Consortium a réduit de 40 % les livraisons des producteurs, mais qu'il ne dispose que de 2,5 jours de stockage", précisent les analystes.

Au-delà, le CPC devrait réduire sa production jusqu'à ce que le SPM 3 soit remis en service, ont-ils ajouté.

Des sources industrielles ont déclaré à Reuters la semaine dernière, avant l'attaque, que les exportations de pétrole de mélange du CPC de la mer Noire devaient atteindre 1,7 million de barils par jour (bpd) en décembre, contre environ 1,45 million de bpd en novembre.

Le CPC a déclaré qu'il prévoyait de remplacer l'année prochaine les unités SPM 1 et SPM 2, qui fonctionnent depuis 2001.

La fabrication des deux nouvelles unités devrait être achevée en décembre, selon le consortium. Les mouillages sont situés à quelque 5 km (3.11 miles) du rivage et sont reliés aux installations terminales terrestres par des pipelines sous-marins.

Dimanche, le Kazakhstan a demandé à l'Ukraine de cesser d'attaquer le terminal du CPC de la mer Noire.

L'Ukraine a déclaré que ses actions n'étaient pas dirigées contre le Kazakhstan ou des tiers et qu'elles visaient uniquement à repousser ce qu'elle a qualifié d'"agression russe à grande échelle".

Lundi, le Kremlin a qualifié l'attaque ukrainienne contre l'infrastructure du CPC de "flagrante", compte tenu de son importance internationale et de sa participation internationale.