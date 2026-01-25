 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le CPC indique que les chargements de pétrole reprennent à partir de SPM-3 après l'entretien
information fournie par Reuters 25/01/2026 à 11:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré dimanche que les travaux de maintenance étaient terminés à son point d'amarrage unique-3 (SPM-3) sur la côte russe de la mer Noire et que les chargements de pétrole à partir de ce point d'amarrage avaient repris.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
166,690 USD NYSE +0,08%
ENI
16,794 EUR MIL +1,98%
EXXON MOBIL
134,950 USD NYSE +0,97%
Gaz naturel
5,28 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,19 USD Ice Europ +2,78%
Pétrole WTI
61,29 USD Ice Europ +2,73%
SHELL
2 688,750 GBX LSE +0,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank