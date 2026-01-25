Le CPC indique que les chargements de pétrole reprennent à partir de SPM-3 après l'entretien

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré dimanche que les travaux de maintenance étaient terminés à son point d'amarrage unique-3 (SPM-3) sur la côte russe de la mer Noire et que les chargements de pétrole à partir de ce point d'amarrage avaient repris.