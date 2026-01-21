Le CPC indique que la maintenance de l'amarrage à point unique de son terminal russe de la mer Noire est en phase finale

Le SPM-3 est en maintenance depuis la mi-novembre

Les travaux de remise en service sont en phase finale

Le CPC se prépare à démanteler le SPM-2 après l'attaque d'un drone

Les données de l'industrie montrent que les exportations de CPC ont chuté de 24% en décembre

Les travaux de maintenance de l'amarrage à point unique SPM-3 au terminal russe de la mer Noire du Caspian Pipeline Consortium sont dans leur phase finale, a déclaré le CPC mercredi, et il se prépare à démanteler un autre SPM endommagé par un drone de la marine ukrainienne.

Le SPM-3 fait l 'objet d'une maintenance planifiée depuis la mi-novembre, tandis que l'attaque d'un drone sur le SPM-2 fin novembre a provoqué un goulot d'étranglement dans les exportations qui a entraîné une forte baisse de la production et des exportations de pétrole en provenance du Kazakhstan.

Le terminal CPC traite environ 1,5 % du pétrole mondial ou 80 % des exportations totales de pétrole brut du Kazakhstan.

Trois SPM, ou bouées flottantes , situées à quelque 5 kilomètres (3,1 miles) du rivage du terminal CPC de Yuzhnaya Ozereevka, près du port de Novorossiysk, sont en mesure de charger du pétrole sur des pétroliers .

Deux des SPM sont habituellement engagés dans les opérations de chargement, tandis qu'un autre est utilisé en renfort.

"Une attention particulière a été accordée aux activités finales de réparation de l'amarrage à point unique SPM-3 du CPC", a déclaré le CPC dans un communiqué.

"Depuis la mi-novembre, dans des conditions météorologiques difficiles, un remplacement partiel des tuyaux sous-marins et des bras de chargement sous-marins du système de cargaison a été effectué dans l'installation.

Le SPM-2 reste hors ligne suite aux dommages importants causés par une attaque de drone naval ukrainien le 29 novembre. Le CPC a déclaré mardi qu'il avait conclu que le SPM-2 était irréparable et qu'il devrait être démantelé et remplacé.

Selon des sources industrielles, les exportations de pétrole via le CPC ont chuté de 24 % en décembre par rapport au mois précédent après les attaques de drones, tandis que la production de brut du Kazakhstan a chuté de 35 % au cours des 12 premiers jours de janvier.

Les actionnaires de l'oléoduc de 1 500 km (930 miles) du CPC comprennent la compagnie pétrolière publique du Kazakhstan Kazmunaygas KMGZ.KZ , la société russe Lukoil LKOH.MM et des unités des géants pétroliers américains Chevron CVX.N et ExxonMobil XOM.M .

Le Kazakhstan a redirigé 300 000 tonnes de pétrole hors du CPC en décembre, a déclaré Kazmunaygas vendredi.

Par ailleurs, des drones non identifiés ont frappé au moins deux pétroliers en mer Noire la semaine dernière, dont un affrété par Chevron, alors qu'ils naviguaient vers le terminal.