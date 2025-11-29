Le CPC déclare que les exportations de pétrole ont été interrompues, l'équipement ayant été fortement endommagé par des drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du CPC, le contexte)

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui achemine plus de 1 % du pétrole mondial, a déclaré samedi qu'il avait interrompu ses opérations après qu'un point d'amarrage de son terminal en mer Noire a été considérablement endommagé par une attaque de drones de la marine ukrainienne.

"La poursuite de l'exploitation du point d'amarrage 2 n'est pas possible", a déclaré la société dans un communiqué à propos de l'une des trois pièces maîtresses de l'équipement d'exportation.

CPC exporte principalement du Kazakhstan via la Russie et le terminal de la mer Noire.

Les actionnaires de CPC comprennent les majors américaines Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N .

"La situation n'est pas bonne - elle a été durement touchée. Ils vont mettre à l'eau le troisième point d'amarrage, qui est en cours de réparation", a déclaré un négociant à Reuters.

L'attaque du terminal pétrolier n'a fait aucun blessé parmi le personnel et les sous-traitants de la CPC, a déclaré le consortium.

Au moment de l'explosion, le système de protection d'urgence a fermé les pipelines concernés et les rapports préliminaires indiquent qu'aucun pétrole ne s'est déversé dans la mer Noire, a-t-il ajouté.

"Les expéditions au terminal seront effectuées conformément aux règles établies une fois que les menaces posées par les bateaux sans pilote et les drones auront été éliminées", a déclaré CPC.