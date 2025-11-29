 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,71
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CPC déclare que les exportations de pétrole ont été interrompues, l'équipement ayant été fortement endommagé par des drones
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 10:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du CPC, le contexte)

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC), qui achemine plus de 1 % du pétrole mondial, a déclaré samedi qu'il avait interrompu ses opérations après qu'un point d'amarrage de son terminal en mer Noire a été considérablement endommagé par une attaque de drones de la marine ukrainienne.

"La poursuite de l'exploitation du point d'amarrage 2 n'est pas possible", a déclaré la société dans un communiqué à propos de l'une des trois pièces maîtresses de l'équipement d'exportation.

CPC exporte principalement du Kazakhstan via la Russie et le terminal de la mer Noire.

Les actionnaires de CPC comprennent les majors américaines Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N .

"La situation n'est pas bonne - elle a été durement touchée. Ils vont mettre à l'eau le troisième point d'amarrage, qui est en cours de réparation", a déclaré un négociant à Reuters.

L'attaque du terminal pétrolier n'a fait aucun blessé parmi le personnel et les sous-traitants de la CPC, a déclaré le consortium.

Au moment de l'explosion, le système de protection d'urgence a fermé les pipelines concernés et les rapports préliminaires indiquent qu'aucun pétrole ne s'est déversé dans la mer Noire, a-t-il ajouté.

"Les expéditions au terminal seront effectuées conformément aux règles établies une fois que les menaces posées par les bateaux sans pilote et les drones auront été éliminées", a déclaré CPC.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
150,900 USD NYSE +0,88%
EXXON MOBIL
115,950 USD NYSE +1,03%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,19 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
58,40 USD Ice Europ -1,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le pape Léon XIV visite la Mosquée bleue à Istanbul, le 29 novembre 2025, au troisième jour de sa visite en Turquie ( AFP / BERK OZKAN )
    En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:34 

    Le pape Léon XIV a visité samedi la Mosquée bleue d'Istanbul, joyau emblématique de la ville et célèbre monument ottoman dont il s'est fait expliquer l'histoire, sans s'y recueillir contrairement à son prédécesseur François. Au troisième jour de sa visite en Turquie, ... Lire la suite

  • Un habitant inspecte une voiture endommagée devant un immeuble résidentiel touché par une attaque aérienne à Kiev, le 29 novembre 2025 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )
    Ukraine: nouvelles frappes sur Kiev, après le limogeage du bras droit de Zelensky
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:14 

    Kiev a été la cible dans la nuit de vendredi à samedi d'une nouvelle attaque de drones russes, quelques heures après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky eut limogé son chef de cabinet, Andriï Iermak, bras droit extrêmement influent, à la suite d'une enquête ... Lire la suite

  • Une femme observe sa maison inondée à la suite de crues soudaines à Meureudu, dans la province d’Aceh, en Indonésie, le 28 novembre 2025 ( AFP / CHAIDEER MAHYUDDIN )
    Les inondations font plus de 350 morts en Asie du Sud-Est
    information fournie par AFP 29.11.2025 11:07 

    Le bilan des inondations provoquées par des pluies torrentielles en Indonésie, Thaïlande et Malaisie s'élève à plus de 350 morts samedi, selon les derniers chiffres des autorités locales. Dans les trois pays, les mêmes images de villes inondées, de populations ... Lire la suite

  • Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:58 

    Images d'un immeuble résidentiel endommagé et de véhicules détruits après une nuit d'attaques contre la capitale ukrainienne. Des drones russes ont frappé Kiev, tuant au moins une personne et touchant des immeubles résidentiels dans plusieurs quartiers. IMAGES ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank