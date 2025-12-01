Le CPC déclare avoir repris le chargement de pétrole à un seul point d'amarrage au terminal de la mer Noire

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré lundi qu'il avait repris les expéditions de pétrole à partir d'un point d'amarrage de son terminal de la mer Noire à la suite d'une attaque de drone ukrainien survenue le week-end dernier.

Le projet CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré samedi que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de Novorossiysk, en Russie, avait été endommagé par une attaque de drone ukrainien et que les opérations avaient été interrompues.