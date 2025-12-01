 Aller au contenu principal
Le CPC déclare avoir repris le chargement de pétrole à un seul point d'amarrage au terminal de la mer Noire
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré lundi qu'il avait repris les expéditions de pétrole à partir d'un point d'amarrage de son terminal de la mer Noire à la suite d'une attaque de drone ukrainien survenue le week-end dernier.

Le projet CPC, qui comprend des actionnaires russes, kazakhs et américains, a déclaré samedi que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de Novorossiysk, en Russie, avait été endommagé par une attaque de drone ukrainien et que les opérations avaient été interrompues.

Guerre en Ukraine
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CHEVRON
153,130 USD NYSE +1,37%
EXXON MOBIL
116,885 USD NYSE +0,79%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,07 USD Ice Europ -0,19%
Pétrole WTI
59,21 USD Ice Europ +1,39%
