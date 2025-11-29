 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 122,71
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le CPC affirme que le point d'amarrage a été endommagé lors d'une attaque de drone naval
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 09:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré samedi que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de la mer Noire avait été endommagé à la suite d'une attaque de drones navals.

Les opérations ont été interrompues, a ajouté CPC.

"La poursuite de l'exploitation du point d'amarrage 2 n'est pas possible", il a déclaré dans un communiqué.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

CHEVRON
150,900 USD NYSE +0,88%
EXXON MOBIL
115,950 USD NYSE +1,03%
Gaz naturel
4,85 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,19 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
58,40 USD Ice Europ -1,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    Ukraine: immeuble et voitures endommagés après des frappes de drones sur Kiev
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:58 

    Images d'un immeuble résidentiel endommagé et de véhicules détruits après une nuit d'attaques contre la capitale ukrainienne. Des drones russes ont frappé Kiev, tuant au moins une personne et touchant des immeubles résidentiels dans plusieurs quartiers. IMAGES ... Lire la suite

  • Indonésie: le bilan des inondations dépasse 200 morts
    Indonésie: le bilan des inondations dépasse 200 morts
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:57 

    Images aériennes prises par un drone montrant des rues et des maisons inondées dans le nord de l'île indonésienne de Sumatra, où au moins 116 personnes ont perdu la vie à cause des inondations et des glissements de terrain, selon les autorités chargées de la gestion ... Lire la suite

  • Les Hongkongais déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'incendie meurtrier
    Les Hongkongais déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'incendie meurtrier
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:57 

    Des personnes déposent des fleurs en hommage aux victimes de l'un des incendies les plus meurtriers de Hong Kong, devant un mémorial improvisé près de Wang Fuk Court, le complexe résidentiel qui a brûlé pendant plus de 40 heures. IMAGES

  • A Washington, la valse diplomatique des ambassades fantômes
    A Washington, la valse diplomatique des ambassades fantômes
    information fournie par AFP Video 29.11.2025 09:56 

    La réouverture symbolique de l'ambassade de Syrie aux Etats-Unis, après onze ans de fermeture, rappelle qu'une poignée de bâtiments diplomatiques d'un quartier cossu de la capitale américaine sont laissés à l'abandon.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank