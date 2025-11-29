Le CPC affirme que le point d'amarrage a été endommagé lors d'une attaque de drone naval

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a déclaré samedi que l'un des trois points d'amarrage de son terminal de la mer Noire avait été endommagé à la suite d'une attaque de drones navals.

Les opérations ont été interrompues, a ajouté CPC.

"La poursuite de l'exploitation du point d'amarrage 2 n'est pas possible", il a déclaré dans un communiqué.