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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Covid-19 a fortement pesé sur le chiffre d'affaires semestriel d'Imerys
Reuters27/07/2020 à 17:51

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Imerys IMTP.PA annonce lundi:

* UN CHIFFRE D'AFFAIRES EN BAISSE DE 16% À 1,9 MILLIARD D'EUROS AU PREMIER SEMESTRE, FORTEMENT AFFECTÉ PAR LE COVID-19 AU DEUXIÈME TRIMESTRE (-23,5%)

* EBITDA COURANT À € 290 MILLIONS AVEC UNE MARGE D'EBITDA À 15,2 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES, EN RECUL PAR RAPPORT AU S1 2019 (€391 MILLIONS AVEC UNE MARGE DE 17,3%)

* IMERYS FAIT ÉTAT D'UNE "FORTE GÉNÉRATION" DE CASH FLOW LIBRE OPÉRATIONNEL COURANT NET À € 139 MILLIONS "GRÂCE À LA GESTION STRICTE DES CHARGES ET DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT OPÉRATIONNEL"

* LA MISE EN OEUVRE D'UN PLAN D'ACTION COVID-19 DE RÉDUCTION DES COÛTS A PERMIS D'ÉCONOMISER € 37 MILLIONS SUR LES COÛTS FIXES ET LES FRAIS GÉNÉRAUX

* LE SPÉCIALISTE DE L'EXTRACTION ET DE LA TRANSFORMATION DE MINÉRAUX POUR L'INDUSTRIE A RÉDUIT LE MONTANT DE SES INVESTISSEMENTS DE 7,3% À € 101 MILLIONS AU PREMIER SEMESTRE

* SES INVESTISSEMENTS NE DEVRAIENT PAS DÉPASSER € 250 MILLIONS SUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE, UN MONTANT NETTEMENT INFÉRIEUR AUX 300 À 350 MILLIONS ANNUELS HABITUELS

Pour plus de détails, cliquez sur IMTP.PA

(Bureau de Paris)

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