Le coût élevé du développement de l'IA pèse sur Meta et d'autres valeurs technologiques phares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Les actions des entreprises d'IA chutent en raison des anticipations de ventes d'actions

* Une vague de ventes plonge Meta dans sa plus forte baisse depuis juillet

* Les investisseurs s'inquiètent de la hausse des coûts de déploiement

par Lewis Krauskopf et Sudeshna Ghoshal

La facture de la prochaine vague d’investissements dans l’IA est arrivée jeudi.

Les investisseurs ont vendu des actions de Meta Platforms

META.O et d’une multitude d’entreprises au cœur du secteur de l’IA, au lendemain de l’annonce par Meta — l’un des « hyperscalers » dépensant des milliards pour construire des centres de données et d’autres infrastructures soutenant l’essor de l’IA — de son intention d’émettre une nouvelle catégorie d’actions afin de lever des fonds.

Meta a chuté de 7 %, sa plus forte baisse depuis juillet. SpaceX SPCX.O a reculé de 9 % et le fabricant de semi-conducteurs Nvidia NVDA.O — un baromètre du secteur de l’IA — a perdu 4 %. L’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 2,6 %, sa plus forte baisse depuis le 5 juin.

Le moral des investisseurs a également été affecté par la chute de 12 % du cours de l’action du fabricant de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O à la suite de la publication de ses résultats. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a perdu 6,7 %.

Ce recul constitue un nouveau test pour le secteur de l’IA, les investisseurs se concentrant sur la hausse des coûts des projets à long terme dont le retour sur investissement reste incertain.

Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l’année écoulée pour financer leurs dépenses en IA, mais Wall Street s’attend désormais à ce que la hausse des coûts d’emprunt incite des sociétés comme Meta à vendre des milliards de dollars d’actions afin de financer leur prochaine phase de développement.

Cette dilution pourrait exercer une pression sur les cours des actions et constitue une évolution potentiellement indésirable alors que les principaux indices boursiers américains restent proches de leurs plus hauts historiques malgré un mois marqué par une forte volatilité.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT

« La vague de ventes a commencé avec “la grande question concernant le (retour sur investissement) de toutes ces dépenses” », a déclaré Matthew Maley, stratège en chef des marchés chez Miller Tabak. « Il devient de plus en plus évident pour tout le monde que cela va prendre beaucoup plus de temps. »

Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC à New York, a reconnu que les inquiétudes concernant le retour sur investissement étaient au cœur du débat, tout en citant les remarques du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, selon lesquelles un goulot d’étranglement financier pour les petites entreprises spécialisées dans l’IA contribuait à ces ventes.

Meta a annoncé mercredi qu’elle utiliserait de nouvelles actions de classe C, dépourvues de droit de vote, pour financer ses dépenses en IA et d’autres priorités . Meta a également relevé la fourchette basse de ses prévisions de dépenses annuelles de 130 milliards de dollars à 135 milliards de dollars, la fourchette haute restant inchangée à 145 milliards de dollars.

Un tel niveau de dépenses nécessitera une forte participation des investisseurs lors des prochaines ventes d’actions. Meta a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 2,12 milliards de dollars au troisième trimestre, contre un flux de trésorerie disponible positif de 10,63 milliards de dollars un an plus tôt. Il s’agit de la première consommation de trésorerie chez Meta depuis plus d’une décennie.

« Des dépenses accrues, un flux de trésorerie disponible négatif, des revenus insuffisants générés par ces dépenses, ce qui inquiète les investisseurs et leur fait craindre que ce ne soit qu’une sorte de gouffre financier », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut.

Cette situation met en évidence les inquiétudes quant au financement des investissements dans l’IA. Les swaps sur défaillance de crédit, qui reflètent le risque de défaillance perçu pour la dette des principaux acteurs de l’IA, ont largement augmenté au cours de l’année écoulée, celui de Meta ayant atteint un niveau record jeudi .

L'INQUIÉTUDE DES INVESTISSEURS SE MANIFESTE

De nouveaux signes d’inquiétude du marché concernant les dépenses liées à l’IA ont déclenché jeudi une vague de ventes généralisée, certains estimant qu’un recul du secteur de l’IA pourrait peser sur la croissance américaine. Les investisseurs se sont réfugiés vers la sécurité des obligations d’État, faisant grimper leurs cours .

« C’est une journée de rotation classique », a déclaré Joe Saluzzi, associé, cofondateur et codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey. « On voit les capitaux se diriger vers les bons du Trésor, c’est donc un mouvement classique vers la sécurité… Les investisseurs se détournent des valeurs technologiques et de l’IA pour se tourner vers des placements plus sûrs, qu’il s’agisse d’obligations ou de certaines grandes valeurs du Dow Jones. »

La vague de ventes de jeudi a accentué la pression sur les entreprises du « néocloud », au cœur du développement de l’IA: Nebius NBIS.O a reculé de 7 % après avoir annoncé une nouvelle ligne de crédit de 3,5 milliards de dollars accordée par Citigroup, tandis que CoreWeave CRWV.O , dont les rendements obligataires non garantis avaient grimpé à 15 % lors de la vague de ventes liée à l’IA de la semaine dernière, a chuté de 10 %.

Tal Liani, analyste chez Bank of America, a déclaré jeudi dans un rapport qu’il maintenait une recommandation « acheter » et un objectif de cours de 140 dollars pour l’action CoreWeave à l’approche de la publication des résultats du mois prochain, même s’il estime que l’entreprise devra lever 20 milliards de dollars pour financer ses engagements envers ses clients — une perspective qui suscite l’inquiétude parmi les investisseurs du secteur technologique.

« Personne ne s’inquiète de savoir si Meta, Amazon ou Google obtiendront les financements dont ils ont besoin », a déclaré Maley. « Mais si cela devient prohibitif pour les petites entreprises, il n’est pas nécessaire d’attendre une implosion du système pour que les gens commencent à s’inquiéter. »