Le coût élevé de la Coupe du monde dissuade les supporters et porte un coup dur aux hôtels et aux compagnies aériennes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les hôtels et les compagnies aériennes font face à une faible demande et baissent leurs tarifs, les voyageurs étant rebutés par les coûts élevés

* Les difficultés liées aux visas, le prix élevé des billets et les problèmes logistiques découragent les voyageurs étrangers et nationaux

* Les locations de vacances s'en sortent mieux; Airbnb fait état d'une demande record pour la Coupe du monde

(Ajout d'un graphique sur les voyages en avion vers les villes hôtes de la Coupe du monde aux États-Unis) par Doyinsola Oladipo et Aishwarya Jain

À quelques heures du coup d'envoi de la Coupe du monde, l'essor du secteur du voyage et du tourisme attendu de l'événement sportif le plus important de l'année se fait toujours attendre. Depuis des années, on s'attendait à ce que le tournoi apporte une manne à l'industrie du voyage américaine, qui est aujourd'hui confrontée à une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ce que les groupes de défense des droits décrivent comme un climat de peur . Les hordes de supporters sur lesquelles comptaient les hôtels se font toujours attendre, obligeant nombre d’entre eux à baisser leurs tarifs. Les réservations de vols ont chuté alors que les prix des billets ont explosé . Le coût élevé des billets pour les matchs a encore freiné la demande, et les analystes du secteur affirment que l’enthousiasme est modéré par rapport aux Coupes du monde précédentes.

Ce démarrage en demi-teinte suggère que le modèle traditionnel des voyages liés à la Coupe du monde – qui repose généralement sur des supporters internationaux prêts à parcourir de longues distances et à dépenser sans compter pour suivre leurs équipes – est en train de s'effriter. Au contraire, les coûts, les obstacles liés aux visas et la logistique nécessaire pour assister aux matchs dans les 16 villes hôtes réparties sur trois pays se sont avérés dissuasifs.

Les voyageurs américains, dans un pays où le football est moins populaire qu’en Europe, ne comblent pas le vide.

C'est “globalement une déception. Je ne trouve pas d'autres mots”, a déclaré Vijay Dandapani, directeur général de l'Association des hôteliers de New York. L'association a revu à la baisse de 60 % ses prévisions de recettes liées à la Coupe du monde, les ramenant à environ 60 millions de dollars, a-t-il précisé.

La Fédération internationale de football association (FIFA) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

LA DEMANDE DE DERNIÈRE MINUTE NE S’EST PAS ENCORE CONCRÉTISÉE

Selon Cirium, les réservations de vols en provenance d’Europe vers la plupart des villes hôtes pour les mois de juin et juillet ont baissé de 3,8 % en moyenne par rapport à l’année dernière, et ce même après que les Européens aient déjà renoncé à se rendre aux États-Unis l’année dernière. Les réservations en provenance d’Europe vers New York, qui accueillera la finale le 19 juillet, ont chuté de 15,8 %, a indiqué Cirium.

La FIFA avait prévu que 1,2 million de supporters afflueraient dans la ville, mais M. Dandapani a déclaré que l'association des hôteliers de New York n'en attendait qu'un demi-million.

M. Dandapani a noté une légère hausse récente des réservations de la part des supporters britanniques et norvégiens, qu’il a qualifiée de “signe positif”. Les hôtels espèrent une vague de réservations de dernière minute après la fin de la phase de groupes, malgré des données initiales décourageantes. Les réservations moyennes dans les villes hôtes n’ont augmenté que de 0,5 % par rapport à l’année précédente, selon le cabinet d’analyse CoStar. Plusieurs hôtels new-yorkais proposent des chambres à prix réduit, a déclaré M. Dandapani, notamment le New York Hilton Midtown, le plus grand hôtel de la ville, qui a réduit de moitié ses tarifs pour le tournoi, les ramenant à 415 dollars par nuit, par rapport aux tarifs annoncés en décembre, a-t-il précisé.

Hilton HLT.N a déclaré en avril qu'il enregistrait un fort nombre de réservations, tiré par New York. Le mois suivant, Marriott MAR.O a déclaré: “Il reste évidemment beaucoup de réservations à faire, étant donné que les affrontements exacts pour la seconde moitié de la compétition n'ont pas encore été décidés.”

Hilton a refusé de commenter, tandis que Marriott MAR.O n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. “Certains fans font l'impasse sur la Coupe du monde”, a déclaré Andy Milne, grand supporter de l'Angleterre et auteur du livre That World Cup Guy. “Des amis à moi partent à Ibiza pour regarder tous les matchs à la télévision pour une fraction du prix. D'autres vont à Las Vegas. Cela leur coûtera quand même de l'argent, mais bien moins que les billets, le voyage, l'hôtel et le transport vers les stades.”

Même les supporters aisés, qui ont soutenu les performances financières des agences de voyage américaines, attendent que les rencontres se concrétisent ou que leurs équipes se qualifient avant de s’engager à voyager, a déclaré Roadtrips, une agence de voyages sportifs de luxe.

LE COÛT ÉLEVÉ DES BILLETS ET LES VISAS DÉCOURAGENT LES VISITEURS Les supporters de plus de la moitié des pays qualifiés ont besoin d’un visa pour entrer aux États-Unis, ce qui ajoute des coûts et de l’incertitude pour des voyageurs déjà méfiants face au renforcement des contrôles aux frontières. L’administration Trump a refusé l’ d’entrée à un arbitre somalien en raison de liens présumés avec des “membres présumés d’organisations terroristes”. Les pratiques de la FIFA en matière de billetterie ont également déplu à certains supporters. Les organisateurs ont introduit des prix de base record et, pour la première fois, une tarification dynamique qui a fait grimper les coûts à l’approche du tournoi. La décision de la FIFA d’autoriser une revente sans plafond a encore gonflé les coûts et a attiré l’attention des autorités de régulation . Selon TicketData, le billet le moins cher dans des villes hôtes comme New York et Miami avoisine désormais les 1 000 dollars.

Même si les prix des billets diminuent de moitié à l’approche des matchs clés, la demande de dernière minute pourrait rester modérée, car les supporters étrangers sont toujours confrontés au coût et à la complexité de la réservation de voyages et de l’obtention de visas à court terme, a déclaré Dana Lattouf, directeur général de Tickitto, un distributeur de billets britannique. Les locations de vacances, qui permettent aux groupes de partager les coûts, constituent l’une des rares lueurs d’espoir. Airbnb ABNB.O a déclaré aux investisseurs en mai que la Coupe du monde était en passe de devenir son plus grand événement jamais organisé. Les données de la société d’analyse des locations à court terme AirDNA montrent que les réservations, en particulier pour les locations à petit budget et économiques, sont en hausse dans les villes hôtes, notamment à Boston et Los Angeles. Le tarif journalier moyen des locations réservées dans les villes hôtes était de 218 dollars, tandis que les voyageurs qui cherchent à réserver maintenant devraient payer environ 335 dollars au 8 juin, selon AirDNA, les hôtes augmentant leurs prix pour capter la demande de dernière minute.

“La demande de loisirs est bien plus forte dans toutes ces villes en raison de la Coupe du monde. C'est indéniable”, a déclaré Jamie Lane, économiste en chef chez AirDNA.