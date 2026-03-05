Le coût du carburant et l'avertissement de Wizz frappent le secteur aérien alors que le conflit iranien s'aggrave

* Les actions de Qantas et de Cathay Pacific progressent après les baisses de la semaine

* Emirates et Etihad proposent peu de services dans le corridor de sécurité des Émirats arabes unis

* Qatar Airways desservira l'Europe depuis Oman et l'Arabie saoudite

* Un vol charter du gouvernement américain pour ramener les Américains chez eux

(Ajout d'un lien vers l'exclusivité de Wizz Air, de commentaires d'analystes supplémentaires, de citations de passagers, du directeur général de Dubai Airports, de la télévision à l'étiquette média) par Julie Zhu, Federico Maccioni et Joanna Plucinska

Les actions des compagnies aériennes ont fluctué jeudi, certaines regagnant du terrain grâce à l'augmentation du nombre de vols au départ du Moyen-Orient, tandis que d'autres chutaient en raison de la flambée des prix du pétrole après que les frappes américano-israéliennes sur l'Iran ont provoqué des perturbations majeures sur le marché mondial de l'aviation.

Les gouvernements se sont empressés d'organiser des vols au départ du Moyen-Orient pour des dizaines de milliers de citoyens bloqués par l'intensification du conflit , qui a entraîné la fermeture de la majeure partie de l'espace aérien de la région en raison du risque d'impact de missiles sur les avions.

Les décollages de l'aéroport international de Dubaï ont plus que doublé mercredi, selon les dernières données de Flightradar24, alors que l'activité redémarre lentement dans le centre de transport le plus fréquenté au monde, qui a été pratiquement paralysé par le conflit.

Le trafic reste bien en deçà des niveaux normaux, et les perturbations de l'aviation mondiale prendront probablement un certain temps à se normaliser, car le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. Le fret aérien a également été touché, ce qui a perturbé le transport des denrées périssables et des pièces d'avion.

"Ces derniers jours ont été sans précédent", a déclaré Paul Griffiths, directeur général de Dubai Airports, jeudi sur LinkedIn, dans ses premières remarques publiques depuis le début des frappes aériennes, ajoutant que les équipes se serraient les coudes et "naviguaient en toute confiance".

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SONT MITIGÉES

Depuis les premières frappes du week-end dernier, les actions des compagnies aériennes ont été mises à mal par la guerre, car on craint qu'un conflit prolongé ne bloque des itinéraires clés et n'entraîne une hausse des prix du carburant. Les transporteurs sont plus ou moins exposés au Moyen-Orient et ont des stratégies de couverture différentes.

Certains titres ont rebondi jeudi. Cathay Pacific Airways

0293.HK , Qantas Airways QAN.AX et Korean Air Lines

003490.KS ont augmenté, réduisant les pertes de la semaine. Japan Airlines 5201.T a légèrement baissé de 1%.

Les principaux transporteurs chinois tels que Air China

0753.HK , 601111.SS , China Eastern Airlines 600115.SS

0670.HK et China Southern Airlines 600029.SS 1055.HK ont chuté de 1% à 4% à Hong Kong et à Shanghai.

En Europe, Air France KLM AIRF.PA a légèrement augmenté, mais Lufthansa LHAG.DE , IAG ICAG.L , propriété de British Airways, et le transporteur à bas prix Ryanair RYA.I ont baissé. Wizz Air, qui a signalé un impact de 58 millions de dollars sur les bénéfices liés au conflit, a chuté de 8 %.

Le directeur général de Wizz Air a déclaré à Reuters que l'impact financier devrait être limité à l'exercice en cours qui se termine ce mois-ci.

Ruairi Cullinane, analyste chez RBC, a cité l'avertissement sur les bénéfices de Wizz et la hausse des coûts du pétrole pour expliquer la poursuite des baisses. Gary Ng, économiste principal chez Natixis, a déclaré que les compagnies aériennes asiatiques étaient très sensibles à la situation de l'Iran étant donné l'impact sur les itinéraires, les revenus et les coûts.

LES VOLS DE RAPATRIEMENT S'INTENSIFIENT

Emirates et Etihad proposent désormais des services limités au départ de Dubaï et d'Abou Dhabi en empruntant des couloirs aériens sûrs. Un porte-parole d'Emirates a déclaré que plus de 100 vols devraient partir de Dubaï avec des passagers et du fret jeudi et vendredi.

Qatar Airways a déclaré qu'elle assurerait des vols de secours limités à partir de jeudi pour les passagers bloqués, au départ de Mascate (Oman) vers six destinations européennes, dont Londres, Berlin et Rome, ainsi qu'au départ de Riyad vers Francfort.

Les gouvernements des États-Unis , du Canada et de toute l'Europe ont organisé des vols charters et aidé à obtenir des places sur des vols commerciaux pour rapatrier les citoyens bloqués . Plus de 17 500 Américains sont rentrés aux États-Unis depuis le 28 février.

Un vol transportant des Kényans et d'autres personnes fuyant les Émirats arabes unis est arrivé à Nairobi jeudi, dont 13 enfants et leurs enseignants qui avaient participé à un voyage scolaire dans le Golfe.

"Nous sommes restés bloqués pendant cinq jours... c'était effrayant, chaque jour nous recevions des alertes et les enfants paniquaient", a déclaré à Reuters Olive Tindika, directrice de l'école, précisant que les enfants arrivaient en larmes dans les chambres d'hôtel des enseignants chaque fois que des explosions illuminaient le ciel.

"C'était une expérience très, très traumatisante."

LES PERSPECTIVES DU SECTEUR AÉRIEN SONT LIÉES AU CONFLIT IRANIEN

Les prix du kérosène ont grimpé en flèche dans le monde entier depuis les frappes sur l'Iran, atteignant un niveau record à Singapour, en raison des craintes d'une interruption de l'approvisionnement, a indiqué S&P Global Platts jeudi.

De nombreuses actions de compagnies aériennes asiatiques ont rebondi ou compensé des baisses à deux chiffres au cours des derniers jours, bien que les analystes aient déclaré que les gains pourraient ne pas durer.

"Je considère que ce rebond est essentiellement à court terme", a déclaré Kenny Ng, stratège en valeurs mobilières chez China Everbright Securities International. "Sa durabilité dépendra toujours de la situation actuelle dans le conflit iranien."

Les restrictions de l'espace aérien ont contraint les compagnies aériennes à réorienter leurs vols, à charger du carburant supplémentaire ou à faire des escales de ravitaillement supplémentaires pour éviter des déroutements soudains ou des vols plus longs sur des itinéraires plus sûrs. Les prix sur certains itinéraires mondiaux clés ont fortement augmenté.

Les touristes isolés et certains expatriés ont également essayé de trouver leur propre moyen de quitter le Moyen-Orient en passant par l'Arabie saoudite ou Oman, où l'espace aérien reste ouvert.