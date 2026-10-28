Le courtier en assurance Aon en hausse après la publication de ses résultats du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre -

** Le titre du courtier en assurance Aon AON.N progresse de 4,3 % à 315,5 dollars

** La société affiche un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de 715 millions de dollars, soit 3,36 dollars par action, pour le troisième trimestre clos le 30 septembre, contre 660 millions de dollars, soit 3,05 dollars par action, il y a un an

** La croissance organique du chiffre d’affaires – un indicateur très suivi – s’est établie à 6 % au cours du trimestre

** « Le fait marquant est le dépassement des prévisions en matière de croissance organique, qui semble étonnamment davantage tirée par de meilleurs résultats dans les secteurs des risques commerciaux et de la réassurance que dans ceux de la santé ou de la gestion de patrimoine », indiquent les analystes de Piper Sandler

** « Cela contraste avec la tendance observée jusqu’à présent au cours du trimestre, selon laquelle les activités secondaires telles que la santé et la gestion de patrimoine devaient compenser largement la faible croissance de l’activité principale de courtage »

** Sur 23 analystes, 13 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », sept « conserver » et trois « vendre » ou « vente forte »; leur objectif de cours médian est de 356 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 11 % depuis le début de l'année