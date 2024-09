Le cours du sucre au plus haut depuis fin février

(AOF) - Le cours du sucre évolue à 23,30 cents la livre, un niveau inconnu depuis près de 6 mois. Il a fortement progressé au cours de ces derniers jours en raison des dégâts provoqués par la sécheresse et les incendies au Brésil. Ces évènements se traduiront par une forte baisse de la production de sucre de canne dans ce pays, qui en est le principal producteur mondial. Il est également – et de loin – le plus important pays exportateur de sucre.