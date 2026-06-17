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Le cours du pétrole reste pratiquement inchangé alors que les investisseurs évaluent l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran et les incertitudes liées au détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 08:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* De nouveaux détails sur l'accord de paix provisoire

* L'incertitude règne sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

* Les stocks de pétrole brut américains chutent fortement, selon les données du secteur

(Refonte et mise à jour des cours) par Jeslyn Lerh

Les cours du pétrole ont légèrement baissé mercredi, les investisseurs évaluant l'impact d'un accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, tandis que l'incertitude quant à la reprise totale du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz a limité la baisse des prix.

Les deux indices de référence affichaient une baisse d’environ 0,2 % à 06h30 GMT, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 reculant de 15 cents à 78,81 dollars le baril et le West Texas Intermediate américain CLc1 perdant 12 cents à 75,93 dollars le baril.

Mardi, les deux indices avaient chuté d’environ 5 % pour la deuxième séance consécutive, atteignant leur plus bas niveau depuis trois mois, alimentés par l’espoir qu’un accord entre les États-Unis et l’Iran permettrait le passage du pétrole par le détroit.

“Les marchés sont globalement en train d’éliminer la prime de risque géopolitique intégrée dans les cours du pétrole”, a déclaré Priyanka Sachdeva, analyste de marché senior chez Phillip Nova.

“Cela dit, le chemin vers la normalisation reste loin d’être simple. Si les accords politiques progressent, le trafic physique de pétroliers dans le détroit n’a pas encore complètement repris.”

L’accord prévoit que les États-Unis lèvent leur blocus sur les ports iraniens, tandis que Téhéran autoriserait le trafic de pétroliers dans le détroit, bloqué de fait depuis les frappes américaines et israéliennes du 28 février.

“Les marchés pétroliers ont reculé, anticipant la réouverture du détroit d’Ormuz à la suite de l’accord de paix, mais les opérateurs ont suspendu leurs ventes en attendant plus de détails”, a déclaré Hiroyuki Kikukawa, stratège en chef chez Nissan Securities Investment.

Le WTI devrait rester volatil dans une fourchette de 10 dollars au-dessus ou en dessous de 80 dollars le baril, a-t-il ajouté.

Avant la fermeture, environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut et en gaz naturel liquéfié transitait par le détroit.

Les détails de l’accord de paix provisoire ont commencé à être dévoilés mardi, le président Donald Trump affirmant qu’il exclurait toute arme nucléaire pour Téhéran et un responsable américain précisant qu’il permettrait à l’Iran de vendre du pétrole dès sa signature.

Le protocole d’accord , qui n’a pas encore été rendu public, prolonge de 60 jours supplémentaires un cessez-le-feu fragile conclu en avril, afin de laisser la place à des négociations en vue d’une trêve permanente.

Toutefois, selon des responsables du secteur, un retour complet aux niveaux de production et de raffinage d’avant la guerre devrait prendre des semaines, des mois voire des années.

Israël a pris ses distances tant par rapport au cessez-le-feu d’avril qu’au dernier accord entre les États-Unis et l’Iran, ce qui alimente les incertitudes quant à sa pérennité.

Mardi, des frappes de drones israéliens ont visé trois véhicules dans le sud du Liban, tuant au moins quatre personnes et en blessant d’autres, a indiqué l’Agence nationale d’information libanaise, ce qui a suscité une rare réprimande publique de la part de Trump .

Le traitement du pétrole brut en Chine a chuté de 9,1 % en mai par rapport à l’année précédente, atteignant son plus bas niveau depuis près de quatre ans, selon les données, ce qui indique également que les raffineurs commençaient à puiser dans leurs stocks dans le contexte de la guerre avec l’Iran.

Le rapport de l’American Petroleum Institute a révélé que les stocks de brut américains avaient baissé de 8,3 millions de barils au cours de la semaine s’achevant le 12 juin, ont indiqué les sources.

Ce chiffre a dépassé les prévisions, qui tablaient sur une baisse de 4,6 millions de barils; les chiffres officiels de l’Energy Information Administration (EIA) seront publiés mercredi à 10 h 30 (heure de l’Est) (14 h 30 GMT). EIA/S

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