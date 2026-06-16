Le cours du pétrole chute de plus de 2 % pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois, les marchés évaluant l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran

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* Les prix sont à leur plus bas niveau depuis trois mois, mais restent supérieurs aux niveaux d'avant-guerre

* Certains analystes s'attendent à une reprise des flux via le détroit d'Ormuz d'ici quelques semaines

* Les États-Unis utilisent une tactique de contrebande iranienne pour faire sortir clandestinement du pétrole du Golfe

par Stephanie Kelly et Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont chuté de plus de 2 % mardi, atteignant un nouveau plus bas depuis trois mois, alors que les marchés évaluaient les perspectives d'une reprise des approvisionnements via le détroit d'Ormuz, parallèlement à une demande physique plus faible et au manque de détails sur un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre avec l'Iran.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 2,02 $, soit 2,4 %, à 81,15 $ le baril, à 10h59 GMT. La référence est tombée à 80,89 $ le baril, son plus bas niveau depuis le 4 mars.

Le West Texas Intermediate américain CLc1 reculait de 2,22 $, soit 2,8 %, à 78,53 $ le baril, après avoir chuté à 78,27 $, son plus bas niveau depuis le 10 mars.

Les cours du pétrole ont chuté de près de 5 % lundi après que le président américain Donald Trump a annoncé un accord provisoire visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran, bien que tous les détails n'aient pas encore été rendus publics. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi , a déclaré mardi que l'Iran et les États-Unis entameraient vendredi en Suisse un nouveau cycle de négociations en vue de parvenir à un accord définitif.

"Des risques baissiers à court terme persistent, le marché anticipant une réouverture plus rapide du détroit et un retour des barils bloqués", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Toutefois, l'épuisement des stocks, la vigueur saisonnière de la demande, la reconstitution des stocks stratégiques et la persistance des incertitudes géopolitiques suggèrent que le retour aux prix du pétrole d'avant-guerre pourrait être bien moins simple que ne le laisse entendre l'optimisme actuel du marché, a ajouté Hansen.

LES INVESTISSEURS GUETTENT LA RÉOUVERTURE DU DÉTROIT

Le conflit a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, qui achemine habituellement environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole.

Jusqu’à présent, peu de pétroliers ont traversé le détroit depuis l’annonce de l’accord-cadre, bien que des navires transportent discrètement du pétrole le long des côtes d’Oman depuis des semaines, naviguant "à l’aveugle" avec le soutien de la marine américaine. Les transporteurs attendent des garanties de sécurité pour traverser le détroit, notamment le déminage.

L’armée américaine a supervisé des dizaines de transferts secrets de pétrole de navire à navire afin de maintenir le flux des exportations énergétiques du Golfe, en utilisant des drones aériens et maritimes ainsi que des hélicoptères dans le cadre d’une opération visant à guider les convois vers les pétroliers en attente.

Les premières indications suggèrent que l'accord entre les États-Unis et l'Iran permettrait de rouvrir le détroit bloqué et de prolonger le cessez-le-feu de 60 jours, gagnant ainsi du temps pour les négociations sur des questions telles que le programme nucléaire iranien.

Certains analystes s'attendent à ce que les flux à travers le détroit reprennent bientôt, ce qui accentuerait la pression à la baisse sur des marchés physiques déjà en perte de vitesse.

Une série d'indicateurs a mis en évidence un affaiblissement des marchés physiques du pétrole ces dernières semaines, ont déclaré les analystes de Morgan Stanley dans une note à leurs clients. Goldman Sachs a abaissé ses prévisions pour le Brent au quatrième trimestre de 90 à 80 $ le baril et a ramené son estimation moyenne pour 2027 de 80 à 75 $, indiquant qu’il table désormais sur un retour des exportations du Golfe à leurs niveaux d’avant-guerre d’ici fin juillet plutôt que fin août. Les importations chinoises de brut ont chuté de 29 % en mai pour atteindre leur plus bas niveau en huit ans , prolongeant ainsi la forte baisse enregistrée par le plus grand importateur mondial, les livraisons de brut saoudien devant également baisser en juillet .

"Nous avons également eu des données chinoises plus faibles que prévu, ce qui suggère peut-être que la demande de la deuxième économie mondiale et de l'un des principaux pays consommateurs de pétrole pourrait s'affaiblir à un moment où l'offre de pétrole devrait augmenter à nouveau avec l'assouplissement des restrictions sur l'Iran", a déclaré Fawad Razaqzada, analyste de marché chez Forex.com.

Les détails restant flous et une trêve permanente n'étant pas encore garantie, les analystes estiment que les risques de volatilité persistent.