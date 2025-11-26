Le cours du gaz en Europe au plus bas depuis mai 2024

(AOF) - Le prix du gaz est sous pression en Europe sur fond d'espoirs de paix en Ukraine. Le cours du future de référence pour le gaz sur le Vieux Continent - le Dutch TTF - perd 0,43%, à 29,26 euros. L'Ukraine a déclaré hier qu'elle soutenait le cadre de l'accord de paix avec la Russie proposé par les Etats-Unis, précisant cependant que des questions sensibles devaient encore être réglées lors d'une rencontre entre les présidents, Volodimir Zelensky et Donald Trump, rapporte Reuters. Le gaz recule également en raison des températures clémentes en Europe.