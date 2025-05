Le cours du Brent quasi stable pour démarrer la semaine

(AOF) - Le cours du Brent s'effritait de 0,02% à 65,4 dollars ce lundi vers 17h25 tandis que son homologue américain -le WTI- affichait une baisse plus prononcée : -0,78% à 52 dollars. La prudence reste de mise alors que Moody’s a abaissé sa note d’investissement sur les États-Unis, de Aaa à Aa1. "La révision à la baisse était imminente et Moody's est la dernière des trois grandes agences à dégrader la note souveraine des États-Unis du niveau le plus élevé ", rappelle MUFG.