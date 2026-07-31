Le cours de Replimune a plus que doublé après que le comité de la FDA a donné son aval à un médicament contre le cancer de la peau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

31 juillet - ** L'action du développeur de médicaments Replimune

REPL.O a bondi de 127 % pour atteindre 12,32 $

** Les actions ont atteint plus tôt dans la séance leur plus haut niveau sur 52 semaines, à 12,50 $; elles sont en passe de connaître leur meilleure journée de tous les temps, si ces gains se maintiennent

** Le comité consultatif externe de la FDA américaine a voté jeudi en faveur des résultats d’un essai clinique portant sur le médicament REPL destiné au traitement d’un type de cancer de la peau

** REPL sollicite une autorisation accélérée pour le RP1 en association avec l’ BMY.N Opdivo de Bristol Myers Squibb, dans le traitement du mélanome avancé chez les patients dont les tumeurs ont continué à progresser malgré un traitement antérieur; la décision est attendue d’ici le 2 août

** “Compte tenu de l’attention médiatique suscitée par cette décision, nous pensons qu’il est quasi certain que la FDA suivra l’avis du comité” – Cantor Fitzgerald

** La société de courtage table sur un chiffre d’affaires maximal non ajusté de 708 millions de dollars aux États-Unis d’ici 2040 pour le RP1

** Le cours de l’action a bondi de plus de 700 % par rapport à son plus bas niveau sur 52 semaines, à 1,50 dollar, atteint en avril 2026

** Plus de 10,2 millions d’actions ont été échangées, soit environ 2,3 fois le volume moyen sur 30 jours du titre

**En tenant compte de la hausse enregistrée lors de la séance, le titreaffiche une progression de27 % depuis le début de l'année